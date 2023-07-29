Выборы-2024 в РФ: в Кремле начали больше беспокоиться, поддерживают ли россияне войну, — ISW

По словам аналитиков, инициатива Минобороны России об увеличении максимального возраста призыва с 27 до 30 лет вызвала бурную дискуссию среди кремлевских чиновников.

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В Кремле все больше беспокоятся о том, что думают россияне о вторжении РФ в Украину в преддверии региональных выборов в сентябре 2023-го года и выборов президента в 2024-м году. Об этом завили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 28 июля говорится, что инициатива Минобороны России об увеличении максимального возраста призыва с 27 до 30 лет вызвала бурную дискуссию среди кремлевских чиновников. Совет безопасности России призывал администрацию президента не поддерживать инициативу МО из-за опасений, что эта инициатива вызовет негативную реакцию общественности и повлияет на рейтинги одобрения президента России Владимира Путина.

По словам аналитиков, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу все равно смог протолкнуть эту инициативу и даже сохранить благосклонности со стороны Путина. Так, глава Кремля поддержал такое решение, так как ВС РФ не хватает солдат для ведения войны против Украины.

"Представители "Единой России" боятся использовать войну в Украине в своих предвыборных кампаниях на предстоящих региональных и местных выборах, поскольку обеспокоены тем, как на это отреагируют избиратели", — сказано в отчете.

Эксперты также отметили, что обеспокоенность элементов Кремля и "Единой России" указывает на озабоченность внутренней поддержкой войны и опасения, что воспринимаемая Кремлем электоральная легитимность может ослабнуть на предстоящих выборах. Предполагается, что партия "Единая Россия" прибегнет к фальсификации результатов голосования.

Напомним, что СМИ сообщали, что солдаты РФ превратили жизнь россиян в ад. В Нижегородской области люди жалуются, что военные подожгли церковь и отрезали палец таксисту. Кроме того, солдаты массово злоупотребляют алкоголем, из-за чего людям стало страшно выходить на улицу.

Также сообщалось, что в РФ темнокожий мужчина нокаутировал двух россиян ногами посреди улицы. На кадрах неизвестный кричит "Погнали! За ЧВК "Вагнер"" и наносит двум другим мужчинам удары ногами. Один из пострадавших даже не пытается встать после нанесенной травмы.