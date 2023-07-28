"Бухают толпами, валяются везде": солдаты РФ превратили жизнь россиян в ад – СМИ (фото)

В Нижегородской области люди жалуются, что военные подожгли церковь и отрезали палец таксисту. Кроме того, солдаты массово злоупотребляют алкоголем, из-за чего людям стало страшно выходить на улицу.

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Местные жители российского поселка Мулино в Нижегородской области недовольны действиями приезжих военных, которые проходят там подготовку к войне. Об этом пишет The Insider 28 июля.

Сообщается, что в Мулино расположен самый большой в Европе учебный центр для артиллеристов. В населенный пункт отправляют как мобилизованных, так и служащих по контракту, что, по словам журналистов, превратило жизнь гражданских в ад.

Военные РФ отрезали таксисту палец

Журналисты пообщались с 50-летним таксистом Аббасом Али, который лишился пальца, когда вез военнослужащих. В июне он должен был доставить солдат из военной части Мулино в сауну в Дзержинске.

В один момент на дорогу выскочил лось. Из-за столкновения лобовое стекло треснуло, а кровь животного испачкала форму военного, который ехал на переднем сидении. По словам таксиста, пассажиры "пришли в ярость". Аббаса вывезли в лес где обещали убить и отрезали палец.

"Я умолял этих солдат, говорил, что у меня дети, семья. С собой ничего нет, поехали в поселок, я вам компенсирую все, а тот схватил [нож] и говорит: палец или жизнь? Я говорю: палец, конечно. Он мне мизинец на бревнах ножом и отрезал", — вспоминает таксист.

Таксисту из Мулино отрезали палец

Военные в Мулино злоупотребляют алкоголем

Одна из жительниц Мулино по имени Алена рассказала о своем опыте работы в одной из местных "наливаек". По ее словам, женщины и дети избегают ходить в одиночку затемно, так как боятся пьяных военных.

"Мы здесь не привыкли к такому обществу! Для нас это очень дико! Приехали забулдыги какие-то просто, я даже не знаю, где такие живут", — пожаловалась россиянка.

Солдаты в одном из магазинов Мулино

Как отмечает Алена, после начала полномасштабной воны в Украине в поселке было три волны военных. Первыми в Мулино ехали добровольцы, которых местные жители называют "неадекватными". Вторая волна началась после мобилизации.

"Мобилизованных очень много, какие-то приехали неадекватные. Бухают толпами, валяются везде. В прямом смысле!", — вспоминает Алена.

По словам местной жительницы, третья волна стартовала весной 2023 года, когда в поселок прибыли контрактники. Тогда среди местных жителей снова участились жалобы на военных, которые "выносят водку и коньяк".

Военный РФ возле полок с алкоголем Фото: The Insider

Срочники сожгли церковь в Мулино

От местных жителей журналисты также узнали, что в ночь на 7 апреля солдаты срочной службы подожгли храм Великомученика Георгия. По их словам, двое военных ночью пробрались в здание церкви в нетрезвом виде, после чего загорелся алтарь. Один из срочников погиб в пожаре.

"На Благовещенье мы пришли на службу, а церкви нет. Служба вечером в итоге на улице была", — вспоминает местная жительница Светлана.

Церковь в Мулино

Напомним, 22 июля стало известно, что российского военного, убившего свою жену, суд не приговорил к заключению, посчитав участие данного человека в военных действиях на территории Украины в качестве смягчающего обстоятельства.