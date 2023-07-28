"Бухають натовпами, валяються скрізь": солдати РФ перетворили життя росіян на пекло — ЗМІ (фото)

У Нижньогородський області люди скаржаться, що військові підпалили церкву і відрізали палець таксисту. Крім того, солдати масово зловживають алкоголем, через що людям стало страшно виходити на вулицю.

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Місцеві жителі російського селища Муліно в Нижньогородській області незадоволені діями приїжджих військових, які проходять там підготовку до війни. Про це пише The Insider 28 липня.

Повідомляється, що в Муліно розташований найбільший у Європі навчальний центр для артилеристів. У населений пункт відправляють як мобілізованих, так і службовців за контрактом, що, за словами журналістів, перетворило життя цивільних на пекло.

Військові РФ відрізали таксисту палець

Журналісти поспілкувалися з 50-річним таксистом Аббасом Алі, який позбувся пальця, коли віз військовослужбовців. У червні він мав доставити солдатів із військової частини Муліно до сауни в Дзержинську.

В один момент на дорогу вискочив лось. Через зіткнення лобове скло тріснуло, а кров тварини забруднила форму військового, який їхав на передньому сидінні. За словами таксиста, пасажири "розлютилися". Аббаса вивезли до лісу, де обіцяли вбити та відрізали палець.

"Я благав цих солдатів, говорив, що в мене діти, сім'я. Із собою нічого немає, поїхали в селище, я вам компенсую все, а той схопив [ніж] і каже: палець чи життя? Я кажу: палець, звісно. Він мені мізинець на колодах ножем і відрізав", — згадує таксист.

Таксисту з Муліно відрізали палець

Військові в Муліно зловживають алкоголем

Одна з мешканок Муліно на ім'я Альона розповіла про свій досвід роботи в одній із місцевих "наливайок". За її словами, жінки та діти уникають ходити поодинці затемна, бо бояться п'яних військових.

"Ми тут не звикли до такого товариства! Для нас це дуже дико! Приїхали забулдиги якісь просто, я навіть не знаю, де такі живуть", — поскаржилася росіянка.

Солдати в одному з магазинів Муліно

Як зазначає Альона, після початку повномасштабної війни в Україні в селищі було три хвилі військових. Першими в Муліно їхали добровольці, яких місцеві жителі називають "неадекватними". Друга хвиля почалася після мобілізації.

"Мобілізованих дуже багато, якісь приїхали неадекватні. Бухають натовпами, валяються скрізь. У прямому сенсі!" — згадує Альона.

За словами місцевої мешканки, третя хвиля стартувала навесні 2023 року, коли в селище прибули контрактники. Тоді серед місцевих жителів знову почастішали скарги на військових, які "виносять горілку і коньяк".

Військовий РФ біля полиць з алкоголем Фото: The Insider

Строковики спалили церкву в Муліно

Від місцевих жителів журналісти також дізналися, що в ніч на 7 квітня солдати строкової служби підпалили храм Великомученика Георгія. За їхніми словами, двоє військових уночі пробралися в будівлю церкви в нетверезому стані, після чого загорівся вівтар. Один зі строковиків загинув у пожежі.

"На Благовіщення ми прийшли на службу, а церкви немає. Служба ввечері в підсумку на вулиці була", — згадує місцева жителька Світлана.

Церква в Муліно

Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що російського військового, який убив свою дружину, суд не засудив до ув'язнення, порахувавши участь цієї людини у військових діях на території України як пом'якшувальну обставину.