Убив і не сів у в'язницю: суд пом'якшив вирок росіянину через участь у війні

Громадянина РФ було визнано винним у вбивстві, скоєному в стані афекту. Однак суд вирішив застосувати м'який вплив — з доходів засудженого утримуватимуть 10% на користь держави.

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Військового, який убив свою дружину, суд не засудив до ув'язнення, визнавши участь цієї людини у військових діях на території України як пом'якшувальну обставину. Про це повідомляє видання "Агентство" з посиланням на судовий реєстр РФ

Видання повідомляє, що учасникам війни вже давно призначають м'якші вироки, однак ця справа стала першим відомим випадком, коли участь у військових діях стала пом'якшувальною обставиною під час розгляду кримінальної справи про вбивство.

Ефрейтора Едуарда Бітарова було визнано винним у вбивстві, скоєному в стані афекту. Відповідно до кримінальної статті, за такий злочин передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Однак суд вирішив застосувати м'який вплив і обмежився обмеженням по військовій службі для Едуарда Бітарова. Як покарання йому утримуватимуть 10% від забезпечення в дохід держави.

Серед обставин, що пом'якшують покарання, суд визнав, зокрема, його участь у війні в Україні та наявність статусу "ветерана бойових дій".

Інші пом'якшувальні обставини — визнання провини, наявність дітей, перше притягнення до кримінальної відповідальності, позитивні характеристики, часткова компенсація моральної шкоди потерпілим.

Нагадаємо, що колишній депутат із Красноярського краю Олександр Хаконов, який був засуджений за вбивство колишньої дружини, зміг уникнути колонії, вступивши в ПВК "Вагнер".