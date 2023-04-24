"Сомнений нет": в Кремле заявили, что Запад попытается вмешаться в президентские выборы в РФ

Пресс-секретарь президента России заявил, что вмешательство "извне" происходит каждый раз и на фоне войны в Украине усилится. Дмитрий Песков допускает, что Запад стремится сорвать выборы президента РФ.

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Мероприятие будет усиливать свои попытки вмешаться в президентские выборы, которые будут проходить в следующем году в России. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

"Выборы состоятся, к ним начнется подготовка. А то, что так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз — и в условиях войны, и нынешних международных обстоятельств — это давление и эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться, сомнений здесь ничто не вызывает", — сказал пресс-секретарь.

Песков назвал предстоящие выборы президента "чрезвычайно важными". Также представитель Кремля напомнил о заявлении Владимира Путина, что они будут проводиться с соблюдением демократических процедур.

Пресс-секретарь президента РФ согласился с тем, что Запад намерен сорвать президентские выборы в стране-агрессоре.

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