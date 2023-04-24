В Украине расширили запрет символики российского нацизма

Речь идет об автомобильных номерных знаках, которые изготавливаются по индивидуальным заказам. Теперь на них запрещена символика нацистского и коммунистического режимов, а также военного вторжения в РФ Украину.

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Правительство Украины внесло изменения в постановление о номерных знаках транспортных средств, изготовленных по индивидуальным заказам их владельцев. Соответствующее постановление принято 21 апреля 2023 г. за №367.

Согласно документу на номерных знаках запрещена "символика коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину".

Символы военного вторжения России в Украину

Весной 2022 года Верховная Рада Украины признала Россию "страной-террористом" и запретила использовать символы "Z" и "V", которые оккупанты наносят белой краской на военную технику. Эти две латинские буквы стали символикой военного вторжения РФ в Украину и знаками русского неонацистского тоталитарного режима, говорится в принятом законопроекте.

29 марта в МВД рассказали, в каких случаях водители могут получить отказ при оформлении индивидуальных номерных знаков. Также в ведомстве дали несколько советов, которые пригодятся при заказе такой услуги. При заказе автомобильного номера можно сразу проверить доступность запрашиваемой комбинации символов.

Также 8 марта сообщалось, что после 3 июня в Украине запустят сервис онлайн-заказа автомобильных номеров. Автомобилисты смогут выбрать номер авто через электронный кабинет водителя и забронировать его. Если желаемая комбинация цифр и букв относится к платной, то можно будет сразу оплатить ее.