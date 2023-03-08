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Украинцы смогут заказать номера авто онлайн: как будет работать услуга

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Фото: 24 канал | Онлайн-бронь автомобильных номеров заработает с июня

Автовладельцы смогут забронировать выбранный номер автомобиля на срок до 10 дней. В течение это времени нужно посетить сервисный центр МВД и завершить регистрацию авто.

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В Украине запустят сервис онлайн-заказа автомобильных номеров. Соответствующий приказ МВД №10 (от 17 января 2023) вступит в силу 3 июня. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

По его словам, автомобилисты смогут выбрать номер авто через электронный кабинет водителя и забронировать его. Если желаемая комбинация цифр и букв относится к платной, то можно будет сразу оплатить ее.

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Выбранный номер можно будет забронировать на срок до 10 дней
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Бронь номера будет действовать 10 дней. В течение этого времени нужно посетить выбранный сервисный центр МВД и завершить регистрацию транспортного средства с этим номером.

"Внедрение нового функционала станет очередным шагом в направлении цифровизации, обеспечении прозрачного и удобного алгоритма получения одной из самых востребованных услуг", — подчеркнул Богдан Драпятый.

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Напомним, что на данный момент сервис онлайн-выбора автомобильных номеров работает, но позволяет лишь просмотреть свободные комбинации цифр и букв, а также узнать их стоимость, но забронировать номер авто пока нельзя.

Ранее Фокус сообщал, что украинских водителей могут обязать менять шины по сезону.

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