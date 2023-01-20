Украинских водителей могут обязать менять шины на зиму — нарушителям грозит штраф

Депутаты предлагают запретить использование летней резины на транспорте с 1 ноября до 31 марта. Изменения в ПДД призваны повысить безопасность на дорогах в осенне-зимний период.

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Сезонная смена шин может стать обязательной в Украине. Соответствующий законопроект №8369 уже подготовлен группой народных депутатов и внесен в Верховную Раду.

Проектом закона предлагается запретить эксплуатацию с 1 ноября по 31 марта транспортных средств допустимой массой до 3,5 тонны, не оснащенных зимними либо всесезонными шинами на всех колесах. Для транспорта весом свыше 3,5 тонн в этот период обязательными станут только зимние шины.

Также вносятся изменения ч. 1 Ст.121 Кодекса Украины об административных правонарушениях — вводится штраф за езду на летней резиной зимой. Его размер составит 340 гривен.

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В пояснительной записке к законопроекту указано, что в ПДД Украины пока никак не урегулирована сезонная смена резины — это на совести водителей. По статистике пик ДТП в нашей стране приходится на позднюю осень и раннюю зиму, когда еще не все водители успели переобуть свои авто. При температуре ниже +7 градусов летняя резина затвердевает и теряет свои сцепные свойства.

Также отмечается, что сезонная смена шин прописана в ПДД многих европейских стран. В частности, менять резину на зиму обязывают в Австрии, Германии и Чехии. Следует отметить, что в МВД неоднократно выступали с инициативой урегулировать вопрос смены шин, однако война заставила отложить эти планы.

Ранее Фокус сообщал, что в Кабмине рассказали, когда в Украину вернется обязательный техосмотр авто.