Штрафные баллы и измененная стоимость регистрации авто: что ждет водителей в 2023 году

В 2023 году украинских водителей ждет множество изменений, среди которых измененная стоимость регистрации авто, лишение водительских прав за превышение скорости и новые сроки уплаты штрафов за нарушение ПДД. Подробнее читайте в нашем материале.

Related video

В Украине ожидается множество изменений, связанных со сдачей экзаменов на права, наказаниями за нарушение ПДД и изменением стоимости водительских удостоверений. Фокус собрал всю информацию о нововведениях, которые ждут водителей в 2023 году.

Какие изменения ждут водителей в Украине в 2023 году

Измененная стоимость регистрации авто

С 1 января 2023 года в Украине теперь по-новому рассчитывается сбор в пенсионный фонд при регистрации авто. Размер выплаты зависит от размера прожиточного минимума.

Ставка пенсионного сбора при регистрации транспортного средства составляет от 3 до 5%, в зависимости от его стоимости. Электромобили освобождены от его уплаты.

Новая процедура сдачи экзаменов на права

В Украине осовременят сдачу экзаменов на права в сервисных центрах МВД. Оптимизировать ее помогут современные технические средства.

На входе в класс, где будут проводиться теоретические экзамены на права, установят камеры с функцией распознавания лица. Они будут верифицировать личность кандидатов.

Также для сдачи теоретических экзаменов вводятся: видеофиксация экзамена, фиксация лица и экрана компьютера при неправильном ответе на тестовый вопрос, невозможность удаленного доступа к рабочим местам и контроль поведения учеников.

Новые сроки уплаты штрафов за нарушение ПДД

В 2023 году планируют увеличить сроки уплаты штрафов за нарушение ПДД. Также депутаты предложили установить общие сроки для принудительного исполнения постановления.

Сейчас у нарушителей ПДД есть 10 дней для уплаты штрафа с момента вручения постановления. Этот срок планируют увеличить до 15 дней.

Лишение водительских прав за превышение скорости

В Украине в 2023 году могут ужесточить наказание за превышение скорости. Соответствующий законопроект уже одобрен парламентским комитетом по правоохранительной деятельности.

В частности, если водитель превысит скорость в городе или селе на 50 км/ч, то ему грозит лишение права управления автомобилем на 3-6 месяцев. Если же превышение составит 70 км/ч, то предлагают лишать водительских удостоверений на срок от 6 месяцев до 1 года.

Штрафные баллы для водителей и возвращение фантомных полицейских патрулей

В 2023 году также планируют вернуть штрафные баллы за нарушения ПДД. По словам полиции, штрафы не всегда являются эффективным средством сдерживания нарушителей.

Помимо этого в Украине хотят расширять сеть камер автофиксации нарушений и вернуть на дороги "фантомные" патрули. Это полицейские авто без опознавательных знаков, которые способны замерять скорость других транспортных средств на дороге.

Налог на роскошь

С 1 января 2023 года в Украине изменили порядок начисления транспортного налога. Он распространяется на автомобили возрастом до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат. Теперь под налог на роскошь подпадают авто стоимостью от 2 512 500 гривен.

Важно

Продажи авто в Украине: какие марки и модели пользовались спросом в 2022 году

Ранее Фокус писал, какие автомобили с пробегом покупали украинцы в 2022 году.