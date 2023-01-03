Какие б/у авто покупали украинцы в 2022 году: самые популярные марки и модели
Рынок подержанных авто в Украине практически остановился весной, но смог восстановить утраченные позиции. Volkswagen и Skoda по-прежнему пользуются высоким спросом, а вот популярность старых ВАЗ падает.
За 2022 год в Украине оформлено 711 744 договоров купли-продажи авто с пробегом. Внутренние перепродажи б/у авто снизились на 24,7% по сравнению с 2021 годом, но все равно остаются довольно высокими. Об этом свидетельствует статистика Института исследования авторынка.
Продажи б/у авто в Украине фактически остановились в марте, ведь после начала полномасштабного российского вторжения их регистрация в сервисных центрах МВД прекратилась. Однако уже с апреля рынок начал восстанавливаться и достиг своего пика в сентябре — 79 тыс. проданных машин.
Больше всего продажи авто с пробегом за 2022 год просели в регионах, где велись самые активные боевые действия — Донецкой (-80,2%), Херсонской (-75,8%), Луганской (-68,6%) и Харьковской (-52%) областях. Ну а менее всего спад был ощутим в западных Закарпатской (-1,4%), Львовской (-3,8%), Волынской (-5,3%) и Ровенской (-6,6%) областях.
В каких регионах покупают больше всего б/у авто:
- Киев — 93 788 машин
- Днепропетровская область — 69 344
- Киевская область — 63 293
- Одесская область — 54 208
- Львовская область — 52 047
Лидерские позиции на внутреннем рынке сохраняет Volkswagen, причем его доля выросла до 12,7%. А вот ВАЗ, наоборот, теряет в популярности.
ТОП-10 самых популярных брендов б/у авто в Украине:
- Volkswagen — 90 202 договоров купли-продажи
- ВАЗ — 48 915
- Renault — 41 934
- Skoda — 39 103
- Toyota — 36 687
- Ford — 34 692
- Mercedes-Benz — 33 902
- BMW — 33 010
- Opel — 32 406
- Hyundai — 30 748
Модели-лидеры в 2022 году остались прежними. Первую позицию сохраняет Volkswagen Passat, вторым стал "народный" ZAZ Lanos/Sens, а третье место — за Skoda Octavia.Важно
Самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год:
- Volkswagen Passat — 26 830 договоров купли-продажи
- ZAZ Lano/Sens — 24 663
- Skoda Octavia — 22 030
- Volkswagen Golf — 20 759
- Renault Megane — 12 669
- Ford Focus — 11 567
- ВАЗ 2109/99 — 10 715
- Skoda Fabia — 10 140
- Opel Astra — 10 076
- BMW 5 Series — 9 431
- BMW 3 Series — 8 930
- Chevrolet Aveo — 8 779
- Audi A6 — 8 746
- Toyota Camry — 8 618
- Audi A4 — 7 754
- Mercedes-Benz E-Class — 7 708
- Renault Scenic — 7 211
- BMW X5 — 7 012
- Volkswagen Jetta — 6 555
- Hyundai Sonata — 6 133
- Volkswagen Transporter — 6 083
- Mitsubishi Lancer — 6 069
- Opel Zafira — 5 871
- Mazda 6 — 5 862
- Renault Logan — 5 842
Ранее Фокус сообщал, что продажи новых авто в Украине за 2022 год упали на 63%.