Какие б/у авто покупали украинцы в 2022 году: самые популярные марки и модели

Рынок подержанных авто в Украине практически остановился весной, но смог восстановить утраченные позиции. Volkswagen и Skoda по-прежнему пользуются высоким спросом, а вот популярность старых ВАЗ падает.

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За 2022 год в Украине оформлено 711 744 договоров купли-продажи авто с пробегом. Внутренние перепродажи б/у авто снизились на 24,7% по сравнению с 2021 годом, но все равно остаются довольно высокими. Об этом свидетельствует статистика Института исследования авторынка.

Продажи б/у авто в Украине фактически остановились в марте, ведь после начала полномасштабного российского вторжения их регистрация в сервисных центрах МВД прекратилась. Однако уже с апреля рынок начал восстанавливаться и достиг своего пика в сентябре — 79 тыс. проданных машин.

Больше всего продажи авто с пробегом за 2022 год просели в регионах, где велись самые активные боевые действия — Донецкой (-80,2%), Херсонской (-75,8%), Луганской (-68,6%) и Харьковской (-52%) областях. Ну а менее всего спад был ощутим в западных Закарпатской (-1,4%), Львовской (-3,8%), Волынской (-5,3%) и Ровенской (-6,6%) областях.

[ + – ] Volkswagen Passat остается лидером украинского авторынка Фото: Volkswagen

В каких регионах покупают больше всего б/у авто:

Киев — 93 788 машин Днепропетровская область — 69 344 Киевская область — 63 293 Одесская область — 54 208 Львовская область — 52 047

Лидерские позиции на внутреннем рынке сохраняет Volkswagen, причем его доля выросла до 12,7%. А вот ВАЗ, наоборот, теряет в популярности.

ТОП-10 самых популярных брендов б/у авто в Украине:

Volkswagen — 90 202 договоров купли-продажи ВАЗ — 48 915 Renault — 41 934 Skoda — 39 103 Toyota — 36 687 Ford — 34 692 Mercedes-Benz — 33 902 BMW — 33 010 Opel — 32 406 Hyundai — 30 748

Модели-лидеры в 2022 году остались прежними. Первую позицию сохраняет Volkswagen Passat, вторым стал "народный" ZAZ Lanos/Sens, а третье место — за Skoda Octavia.

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Самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год:

Volkswagen Passat — 26 830 договоров купли-продажи ZAZ Lano/Sens — 24 663 Skoda Octavia — 22 030 Volkswagen Golf — 20 759 Renault Megane — 12 669 Ford Focus — 11 567 ВАЗ 2109/99 — 10 715 Skoda Fabia — 10 140 Opel Astra — 10 076 BMW 5 Series — 9 431 BMW 3 Series — 8 930 Chevrolet Aveo — 8 779 Audi A6 — 8 746 Toyota Camry — 8 618 Audi A4 — 7 754 Mercedes-Benz E-Class — 7 708 Renault Scenic — 7 211 BMW X5 — 7 012 Volkswagen Jetta — 6 555 Hyundai Sonata — 6 133 Volkswagen Transporter — 6 083 Mitsubishi Lancer — 6 069 Opel Zafira — 5 871 Mazda 6 — 5 862 Renault Logan — 5 842

Ранее Фокус сообщал, что продажи новых авто в Украине за 2022 год упали на 63%.