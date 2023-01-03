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Какие б/у авто покупали украинцы в 2022 году: самые популярные марки и модели

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Фото: autocentre.ua | Рынок б/у авто за 2022 год просел на 24,7%

Рынок подержанных авто в Украине практически остановился весной, но смог восстановить утраченные позиции. Volkswagen и Skoda по-прежнему пользуются высоким спросом, а вот популярность старых ВАЗ падает.

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За 2022 год в Украине оформлено 711 744 договоров купли-продажи авто с пробегом. Внутренние перепродажи б/у авто снизились на 24,7% по сравнению с 2021 годом, но все равно остаются довольно высокими. Об этом свидетельствует статистика Института исследования авторынка.

Продажи б/у авто в Украине фактически остановились в марте, ведь после начала полномасштабного российского вторжения их регистрация в сервисных центрах МВД прекратилась. Однако уже с апреля рынок начал восстанавливаться и достиг своего пика в сентябре — 79 тыс. проданных машин.

Больше всего продажи авто с пробегом за 2022 год просели в регионах, где велись самые активные боевые действия — Донецкой (-80,2%), Херсонской (-75,8%), Луганской (-68,6%) и Харьковской (-52%) областях. Ну а менее всего спад был ощутим в западных Закарпатской (-1,4%), Львовской (-3,8%), Волынской (-5,3%) и Ровенской (-6,6%) областях.

продажи бу авто, рынок бу авто, авторынок Украины, самые популярные бу авто в Украине Fullscreen
Volkswagen Passat остается лидером украинского авторынка
Фото: Volkswagen

В каких регионах покупают больше всего б/у авто:

  1. Киев — 93 788 машин
  2. Днепропетровская область — 69 344
  3. Киевская область — 63 293
  4. Одесская область — 54 208
  5. Львовская область — 52 047

Лидерские позиции на внутреннем рынке сохраняет Volkswagen, причем его доля выросла до 12,7%. А вот ВАЗ, наоборот, теряет в популярности.

ТОП-10 самых популярных брендов б/у авто в Украине:

  1. Volkswagen — 90 202 договоров купли-продажи
  2. ВАЗ — 48 915
  3. Renault — 41 934
  4. Skoda — 39 103
  5. Toyota — 36 687
  6. Ford — 34 692
  7. Mercedes-Benz — 33 902
  8. BMW — 33 010
  9. Opel — 32 406
  10. Hyundai — 30 748

Модели-лидеры в 2022 году остались прежними. Первую позицию сохраняет Volkswagen Passat, вторым стал "народный" ZAZ Lanos/Sens, а третье место — за Skoda Octavia.

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Самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год:

  1. Volkswagen Passat — 26 830 договоров купли-продажи
  2. ZAZ Lano/Sens — 24 663
  3. Skoda Octavia — 22 030
  4. Volkswagen Golf — 20 759
  5. Renault Megane — 12 669
  6. Ford Focus — 11 567
  7. ВАЗ 2109/99 — 10 715
  8. Skoda Fabia — 10 140
  9. Opel Astra — 10 076
  10. BMW 5 Series — 9 431
  11. BMW 3 Series — 8 930
  12. Chevrolet Aveo — 8 779
  13. Audi A6 — 8 746
  14. Toyota Camry — 8 618
  15. Audi A4 — 7 754
  16. Mercedes-Benz E-Class — 7 708
  17. Renault Scenic — 7 211
  18. BMW X5 — 7 012
  19. Volkswagen Jetta — 6 555
  20. Hyundai Sonata — 6 133
  21. Volkswagen Transporter — 6 083
  22. Mitsubishi Lancer — 6 069
  23. Opel Zafira — 5 871
  24. Mazda 6 — 5 862
  25. Renault Logan — 5 842

Ранее Фокус сообщал, что продажи новых авто в Украине за 2022 год упали на 63%.