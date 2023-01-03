Які вживані авто купували українці у 2022 році: найпопулярніші марки та моделі
Ринок уживаних авто в Україні практично зупинився навесні, але зміг відновити втрачені позиції. Volkswagen і Skoda, як і раніше, мають високий попит, а ось популярність старих ВАЗ падає.
За 2022 рік в Україні оформлено 711 744 договорів купівлі-продажу авто з пробігом. Внутрішні перепродажі вживаних автомобілів знизилися на 24,7% порівняно з 2021 роком, але все одно залишаються досить високими. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.
Продаж авто в Україні фактично зупинився в березні, адже після початку повномасштабного російського вторгнення їх реєстрація в сервісних центрах МВС припинилася. Проте вже з квітня ринок почав відновлюватись і досяг свого піка у вересні — 79 тис. проданих машин.
Найбільше продажу авто з пробігом за 2022 рік просіли в регіонах, де велися найактивніші бойові дії — Донецької (-80,2%), Херсонської (-75,8%), Луганської (-68,6%) та Харківської (-52%) областях. Ну а найменше спад був відчутним у західних Закарпатській (-1,4%), Львівській (-3,8%), Волинській (-5,3%) та Рівненській (-6,6%) областях.
В яких регіонах купують найбільше вживаних авто:
- Київ — 93 788 машин
- Дніпропетровська область — 69 344
- Київська область — 63 293
- Одеська область — 54 208
- Львівська область — 52 047
Лідерські позиції на внутрішньому ринку зберігає Volkswagen, причому його частка зросла до 12,7%. А ось ВАЗ, навпаки, втрачає популярність.
ТОП 10 найпопулярніших брендів авто в Україні:
- Volkswagen — 90 202 договорів купівлі-продажу
- ВАЗ — 48 915
- Renault — 41 934
- Skoda — 39 103
- Toyota — 36 687
- Ford — 34 692
- Mercedes-Benz — 33 902
- BMW — 33 010
- Opel — 32 406
- Hyundai — 30 748
Моделі-лідери у 2022 році залишилися незмінними. Першу позицію зберігає Volkswagen Passat, другою став "народний" ZAZ Lanos/Sens, а третє місце — за Skoda Octavia.Важливо
Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік:
- Volkswagen Passat — 26 830 договорів купівлі-продажу
- ZAZ Lano/Sens — 24 663
- Skoda Octavia — 22 030
- Volkswagen Golf — 20 759
- Renault Megane — 12 669
- Ford Focus — 11 567
- ВАЗ 2109/99 — 10 715
- Skoda Fabia — 10 140
- Opel Astra — 10 076
- BMW 5 Series — 9 431
- BMW 3 Series — 8 930
- Chevrolet Aveo — 8 779
- Audi A6 — 8 746
- Toyota Camry — 8 618
- Audi A4 — 7 754
- Mercedes-Benz E-Class — 7 708
- Renault Scenic — 7 211
- BMW X5 — 7 012
- Volkswagen Jetta — 6 555
- Hyundai Sonata — 6 133
- Volkswagen Transporter — 6 083
- Mitsubishi Lancer — 6 069
- Opel Zafira — 5 871
- Mazda 6 — 5 862
- Renault Logan — 5 842
Раніше Фокус повідомляв, що продаж нових авто в Україні за 2022 рік впав на 63%.