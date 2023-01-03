Які вживані авто купували українці у 2022 році: найпопулярніші марки та моделі

Ринок уживаних авто в Україні практично зупинився навесні, але зміг відновити втрачені позиції. Volkswagen і Skoda, як і раніше, мають високий попит, а ось популярність старих ВАЗ падає.

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За 2022 рік в Україні оформлено 711 744 договорів купівлі-продажу авто з пробігом. Внутрішні перепродажі вживаних автомобілів знизилися на 24,7% порівняно з 2021 роком, але все одно залишаються досить високими. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.

Продаж авто в Україні фактично зупинився в березні, адже після початку повномасштабного російського вторгнення їх реєстрація в сервісних центрах МВС припинилася. Проте вже з квітня ринок почав відновлюватись і досяг свого піка у вересні — 79 тис. проданих машин.

Найбільше продажу авто з пробігом за 2022 рік просіли в регіонах, де велися найактивніші бойові дії — Донецької (-80,2%), Херсонської (-75,8%), Луганської (-68,6%) та Харківської (-52%) областях. Ну а найменше спад був відчутним у західних Закарпатській (-1,4%), Львівській (-3,8%), Волинській (-5,3%) та Рівненській (-6,6%) областях.

[ + – ] Volkswagen Passat залишається лідером українського авторинку Фото: Volkswagen

В яких регіонах купують найбільше вживаних авто:

Київ — 93 788 машин Дніпропетровська область — 69 344 Київська область — 63 293 Одеська область — 54 208 Львівська область — 52 047

Лідерські позиції на внутрішньому ринку зберігає Volkswagen, причому його частка зросла до 12,7%. А ось ВАЗ, навпаки, втрачає популярність.

ТОП 10 найпопулярніших брендів авто в Україні:

Volkswagen — 90 202 договорів купівлі-продажу ВАЗ — 48 915 Renault — 41 934 Skoda — 39 103 Toyota — 36 687 Ford — 34 692 Mercedes-Benz — 33 902 BMW — 33 010 Opel — 32 406 Hyundai — 30 748

Моделі-лідери у 2022 році залишилися незмінними. Першу позицію зберігає Volkswagen Passat, другою став "народний" ZAZ Lanos/Sens, а третє місце — за Skoda Octavia.

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Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік:

Volkswagen Passat — 26 830 договорів купівлі-продажу ZAZ Lano/Sens — 24 663 Skoda Octavia — 22 030 Volkswagen Golf — 20 759 Renault Megane — 12 669 Ford Focus — 11 567 ВАЗ 2109/99 — 10 715 Skoda Fabia — 10 140 Opel Astra — 10 076 BMW 5 Series — 9 431 BMW 3 Series — 8 930 Chevrolet Aveo — 8 779 Audi A6 — 8 746 Toyota Camry — 8 618 Audi A4 — 7 754 Mercedes-Benz E-Class — 7 708 Renault Scenic — 7 211 BMW X5 — 7 012 Volkswagen Jetta — 6 555 Hyundai Sonata — 6 133 Volkswagen Transporter — 6 083 Mitsubishi Lancer — 6 069 Opel Zafira — 5 871 Mazda 6 — 5 862 Renault Logan — 5 842

Раніше Фокус повідомляв, що продаж нових авто в Україні за 2022 рік впав на 63%.