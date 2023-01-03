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Авто

Які вживані авто купували українці у 2022 році: найпопулярніші марки та моделі

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Фото: autocentre.ua | Ринок вживаних авто за 2022 рік просів на 24,7%

Ринок уживаних авто в Україні практично зупинився навесні, але зміг відновити втрачені позиції. Volkswagen і Skoda, як і раніше, мають високий попит, а ось популярність старих ВАЗ падає.

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За 2022 рік в Україні оформлено 711 744 договорів купівлі-продажу авто з пробігом. Внутрішні перепродажі вживаних автомобілів знизилися на 24,7% порівняно з 2021 роком, але все одно залишаються досить високими. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.

Продаж авто в Україні фактично зупинився в березні, адже після початку повномасштабного російського вторгнення їх реєстрація в сервісних центрах МВС припинилася. Проте вже з квітня ринок почав відновлюватись і досяг свого піка у вересні — 79 тис. проданих машин.

Найбільше продажу авто з пробігом за 2022 рік просіли в регіонах, де велися найактивніші бойові дії — Донецької (-80,2%), Херсонської (-75,8%), Луганської (-68,6%) та Харківської (-52%) областях. Ну а найменше спад був відчутним у західних Закарпатській (-1,4%), Львівській (-3,8%), Волинській (-5,3%) та Рівненській (-6,6%) областях.

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Volkswagen Passat залишається лідером українського авторинку
Фото: Volkswagen

В яких регіонах купують найбільше вживаних авто:

  1. Київ — 93 788 машин
  2. Дніпропетровська область — 69 344
  3. Київська область — 63 293
  4. Одеська область — 54 208
  5. Львівська область — 52 047

Лідерські позиції на внутрішньому ринку зберігає Volkswagen, причому його частка зросла до 12,7%. А ось ВАЗ, навпаки, втрачає популярність.

ТОП 10 найпопулярніших брендів авто в Україні:

  1. Volkswagen — 90 202 договорів купівлі-продажу
  2. ВАЗ — 48 915
  3. Renault — 41 934
  4. Skoda — 39 103
  5. Toyota — 36 687
  6. Ford — 34 692
  7. Mercedes-Benz — 33 902
  8. BMW — 33 010
  9. Opel — 32 406
  10. Hyundai — 30 748

Моделі-лідери у 2022 році залишилися незмінними. Першу позицію зберігає Volkswagen Passat, другою став "народний" ZAZ Lanos/Sens, а третє місце — за Skoda Octavia.

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Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік:

  1. Volkswagen Passat — 26 830 договорів купівлі-продажу
  2. ZAZ Lano/Sens — 24 663
  3. Skoda Octavia — 22 030
  4. Volkswagen Golf — 20 759
  5. Renault Megane — 12 669
  6. Ford Focus — 11 567
  7. ВАЗ 2109/99 — 10 715
  8. Skoda Fabia — 10 140
  9. Opel Astra — 10 076
  10. BMW 5 Series — 9 431
  11. BMW 3 Series — 8 930
  12. Chevrolet Aveo — 8 779
  13. Audi A6 — 8 746
  14. Toyota Camry — 8 618
  15. Audi A4 — 7 754
  16. Mercedes-Benz E-Class — 7 708
  17. Renault Scenic — 7 211
  18. BMW X5 — 7 012
  19. Volkswagen Jetta — 6 555
  20. Hyundai Sonata — 6 133
  21. Volkswagen Transporter — 6 083
  22. Mitsubishi Lancer — 6 069
  23. Opel Zafira — 5 871
  24. Mazda 6 — 5 862
  25. Renault Logan — 5 842

Раніше Фокус повідомляв, що продаж нових авто в Україні за 2022 рік впав на 63%.