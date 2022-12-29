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Авто

Новий Opel Astra та гібрид Toyota: які моделі авто з'являться в Україні на початку 2023 року

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Фото: Motor1.com | На початку 2023 року на український ринок вийдуть кілька нових моделей

Найближчим часом на українському авторинку з'являться одразу кілька нових моделей різних класів. Цікаві новинки привезуть MG, Nissan, Opel, Peugeot та Toyota.

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Навіть у час війни на український ринок регулярно виходять нові моделі авто. На початку 2023 року в нашій країні очікується одразу кілька цікавих дебютів. Фокус дізнався, яких новинок варто очікувати.

MG

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MG Marvel R
Фото: MG

Британський бренд анонсував одразу дві новинки, причому обидві електричні. По-перше, з'явиться флагманський електрокросовер MG Marvel R. Авто довжиною майже 4,7 м запропонують у 180-сильній задньопривідній та 288-сильній повнопривідній версіях, а його запас ходу становитиме 370-402 км.

Електрокар буде відносно доступним, але багато оснащеним — вже в базовій версії отримає панорамний дах, шкіряний салон, камери кругового огляду, електропривод сидінь та двері багажника.

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MG 4
Фото: MG

Приблизно за 2-3 місяці в Україні з'явиться і новий MG 4, який нещодавно почали продавати в Європі. Хетчбек С-класу є недорогим суперником Nissan Leaf та Volkswagen ID.3. Електромобіль MG 4 доступний у версіях на 170 та 204 к. с.: запас ходу становить 350 та 450 км, відповідно.

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Nissan

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Nissan X-Trail
Фото: Nissan

В Україні стартує продаж Nissan X-Trail 2022, причому вже відома його ціна — від 1 193 000 гривень. Кросовер повернувся до незграбного дизайну і доступний у версіях на 5 і 7 місць. Комплектація Nissan X-Trail розширена і відтепер у початковій версії є датчики світла та дощу, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Кросовер можна вибрати з 1,5-літровим 163-сильним бензиновим турбомотором або гібридною установкою e-Power потужністю 204 к. с. у передньопривідній версії та 213 к. с. — у повнопривідній.

Opel

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Opel Astra
Фото: Opel

На український ринок виходить новий Opel Astra шостого покоління. У хетчбека тепер гранований дизайн, а в салоні з'явилися два великі дисплеї. Об'єм багажника зріс до 422 л.

Базова комплектація включає діодну оптику, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, підігрів керма та сидінь, а також сучасні системи безпеки Модель буде доступна тільки з 8-ступінчастим автоматом та двома 130-сильними моторами — 1,2-літровим бензиновим та 1,5-літровим дизельним. Ціни стартують із 999 990 гривень.

Peugeot

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Peugeot 408
Фото: Stellantis

В Україні з'явиться новий Peugeot 408 2023 — перший купе-кросовер французької марки. Автомобіль довжиною майже 4,7 м приваблює елегантним стрімким дизайном з похилим дахом та загостреною задньою частиною. Салон Peugeot 408 виконаний у стилістиці i-Cockpit — з компактним кермом та високо розташованим віртуальним щитком приладів.

Вже відомо, що кросовер дебютує на українському ринку з 1,6-літровим 215-сильним бензиновим турбомотором та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Така версія розганяється до 100 км/год за 7,9 секунди, розвиває 220 км/год і витрачає в середньому 7 л/100 км.

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Toyota

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Toyota Corolla Cross
Фото: Toyota

Toyota привезе в Україну Corolla Cross — абсолютно новий кросовер, який займає нішу між моделями Yaris Cross та RAV4. Як випливає із назви, 4,5-метрова модель побудована на платформі Toyota Corolla, але має самобутній стриманий дизайн. У салоні передбачені віртуальна приладка та 10,5-дюймовий тачскрин, а об'єм багажника дорівнює 403-1321 л. Нову Toyota Corolla Cross запропонують у 194-сильній гібридній версії та зможе розганятися до 100 км/год за 7,6 с та витрачати 6,3 л/100 км.

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