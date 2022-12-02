Канули в Лету: які моделі авто зняли з виробництва у 2022 році (фото)

2022 року авторинок залишило чимало відомих моделей машин. Із виробництва зняли мінівени, великі седани, електромобілі та суперкари.

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Світовий авторинок постійно змінюється. Щорічно з'являються десятки нових моделей, але, водночас, багато авто знімають із виробництва. Причин для ліквідації моделей безліч, але найчастіше зводиться до падіння попиту і зниження продажів. Фокус вибрав найвідоміші автомобілі, які відправили "на пенсію" у 2022 році.

Acura/Honda NSX

[ + – ] Acura NSX Фото: Honda

NSX другого покоління не зміг повторити успіху попередника і не виправдав надій. За шість років випущено лише 3000 машин. Насамкінець зібрали 350 купе прощальної версії Acura NSX Type S зі збільшеною до 600 л. с. потужністю. Не виключено, що модель відродять, але вже у форматі електрокара.

BMW i3

[ + – ] BMW i3 Фото: BMW

Перший електромобіль BMW випускали дев'ять років і всього зібрали 250 тисяч незвичайних хетчбеків. Нове покоління моделі вирішили не розробляти, адже його нішу займе електричний міні.

Ford GT

[ + – ] Ford GT Фото: Ford

Суперкар Ford мав величезний попит і за ним завжди стояли черги, але для збереження ексклюзивності обсяги виробництва обмежували. Усього зібрали 1350 660-сильних купе, здатних розвинути 348 км/год.

Hyundai Veloster

[ + – ] Hyundai Veloster Фото: Hyundai

Нестандартне купе з асиметричними дверима ніколи не було масовим, але в останні роки попит на нього обвалився. У Європі його припинили продавати ще 2021 року, а в липні цього року збірку Veloster зупинили.

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Infiniti Q60

[ + – ] Infiniti Q60 Фото: Nissan

У купе Infiniti Q60 елегантний дизайн та потужний 405-сильний V6 під капотом, проте покупців це не привабило. За перше півріччя продано лише 1500 авто.

Lamborghini Aventador

[ + – ] Lamborghini Aventador Фото: Lamborghini

Знаменитий суперкар Lamborghini випускали з 2011 року і всього зібрали понад 11 тис. купе та родстерів – відмінний результат для моделі вартістю понад $300 000. Наступник Aventador з'явиться у 2023 році – він збереже V12, але стане гібридом.

Subaru WRX STI

[ + – ] Subaru WRX STI Фото: Subaru

Subaru презентували спортивний седан WRX нового покоління, але вирішили відмовитись від його зарядженої версії STI. Причина такого рішення – брак коштів, адже компанія інвестує в електрифікацію.

Toyota Avalon

[ + – ] Toyota Avalon Фото: Toyota

Великий седан Toyota не такий популярний, як молодша модель Camry. Попит на Avalon впав, як і інші моделі Е-класу. До того ж, у лінійці японського концерну залишається більш розкішний аналог Lexus ES. Почасти наступником Avalon стане нова Toyota Crown, яка повертається на світовий ринок.

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Volkswagen Passat Sedan

[ + – ] Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

Седан Volkswagen Passat вже зняли з виробництва в Європі, а припиниться продаж і американської версії. На зміну йому прийде електромобіль Volkswagen ID.Aero. Втім, повністю VW Passat не зникне — нове покоління готується, але його запропонують виключно в кузові універсал.

Сімейні мінівени

Одразу кілька автовиробників вирішили відмовитися від випуску мінівенів. Citroen припинили виробництво C4 SpaceToure r, Ford вже не приймає замовлення на Galaxy та S-Max, а Renault згортають продажі Scenic.

[ + – ] Ford S-Max та Galaxy Фото: Ford

Причина таких рішень зрозуміла давно – мінівени втрачають популярність і програють конкуренцію кросоверам – саме їх обирають сімейні покупці. До речі, Renault Scenic обіцяють повернути на ринок, але вже у форматі кросовера.

Раніше Фокус повідомляв, що визначили фіналістів премії "Європейський автомобіль року". Усі вони є кросоверами.