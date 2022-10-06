Ford припиняє виробництво найшвидшої та найбільш ексклюзивної моделі

Суперкар Ford GT знімають із виробництва і його наступник поки що не планується. На прощання випустили фінальну лімітовану версію LM Edition.

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Ford прощається зі швидкісним суперкаром GT. Виробництво моделі припинять до кінця року і наостанок випустять 22 автомобілі у лімітованій версії LM Edition. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.

[ + – ] Версію LM Edition випустять тиражем у 22 екземпляри Фото: Ford

Друге покоління Ford GT випускали з 2016 року і всього зібрали близько 1350 купе. Якщо попередник вирізнявся ретро-дизайном на кшталт знаменитого Ford GT40 60-х, то нинішня модель виглядає сучасніше.

[ + – ] Суперкар може розвинути 348 км/год. Фото: Ford

Третя генерація Ford GT поки що не планується. Якщо модель і з'явиться, то лише через кілька років і, швидше за все, у форматі електромобіля.

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Прощальний Ford GT LM Edition присвячений успішному виступу моделі у 24-годинній гонці у Ле-Мані 2016 року. Тоді суперкари Ford посіли перше та третє місця у своєму класі.

[ + – ] Сидіння водія та пасажира отримали оздоблення різного кольору Фото: Ford

Версія LM Edition відрізняється особливим сріблястим кольором кузова та 20-дюймовими карбоновими дисками. Салон Ford GT оздоблений червоною та чорною алькантарою (причому на сидіннях вона різного кольору), а на передній панелі з'явилися пам'ятні таблички, відлиті з деталей двигуна переможного гоночного авто.

[ + – ] Салон прикрашений пам'ятними табличками Фото: Ford

З технічного погляду — жодних змін. Суперкар Ford GT оснащений 3,5-літровим 660-сильним V6 твін-турбо і здатний розігнатися до 100 км/год за 3 с і розвинути 348 км/год. Ціна стартує з 500 000 доларів, тобто це найшвидший і найдорожчий Ford в історії.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford Mustang 1967 повернули у виробництво, причому він став електрокаром.