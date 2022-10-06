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Ford припиняє виробництво найшвидшої та найбільш ексклюзивної моделі

Ford GT LM Edition, Ford GT, новий Ford GT, суперкар Ford GT, Ford GT 2022
Фото: Ford | Ford GT другого покоління випускали з 2016 року

Суперкар Ford GT знімають із виробництва і його наступник поки що не планується. На прощання випустили фінальну лімітовану версію LM Edition.

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Ford прощається зі швидкісним суперкаром GT. Виробництво моделі припинять до кінця року і наостанок випустять 22 автомобілі у лімітованій версії LM Edition. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.

Ford GT LM Edition, Ford GT, новий Ford GT, суперкар Ford GT, Ford GT 2022 Fullscreen
Версію LM Edition випустять тиражем у 22 екземпляри
Фото: Ford

Друге покоління Ford GT випускали з 2016 року і всього зібрали близько 1350 купе. Якщо попередник вирізнявся ретро-дизайном на кшталт знаменитого Ford GT40 60-х, то нинішня модель виглядає сучасніше.

Ford GT LM Edition, Ford GT, новий Ford GT, суперкар Ford GT, Ford GT 2022 Fullscreen
Суперкар може розвинути 348 км/год.
Фото: Ford

Третя генерація Ford GT поки що не планується. Якщо модель і з'явиться, то лише через кілька років і, швидше за все, у форматі електромобіля.

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Прощальний Ford GT LM Edition присвячений успішному виступу моделі у 24-годинній гонці у Ле-Мані 2016 року. Тоді суперкари Ford посіли перше та третє місця у своєму класі.

Ford GT LM Edition, Ford GT, новий Ford GT, суперкар Ford GT, Ford GT 2022 Fullscreen
Сидіння водія та пасажира отримали оздоблення різного кольору
Фото: Ford

Версія LM Edition відрізняється особливим сріблястим кольором кузова та 20-дюймовими карбоновими дисками. Салон Ford GT оздоблений червоною та чорною алькантарою (причому на сидіннях вона різного кольору), а на передній панелі з'явилися пам'ятні таблички, відлиті з деталей двигуна переможного гоночного авто.

Ford GT LM Edition, Ford GT, новий Ford GT, суперкар Ford GT, Ford GT 2022 Fullscreen
Салон прикрашений пам'ятними табличками
Фото: Ford

З технічного погляду — жодних змін. Суперкар Ford GT оснащений 3,5-літровим 660-сильним V6 твін-турбо і здатний розігнатися до 100 км/год за 3 с і розвинути 348 км/год. Ціна стартує з 500 000 доларів, тобто це найшвидший і найдорожчий Ford в історії.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford Mustang 1967 повернули у виробництво, причому він став електрокаром.