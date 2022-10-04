Audi знімають з виробництва найзнаменитіші спортивні моделі: що готують натомість (фото)

Попит на недешеві спортивні Audi TT та R8 серйозно впав останніми роками. Їх знімуть з виробництва у 2023 році й на прощання випустять особливі версії моделей.

Related video

Ауді скорочують свою спортивну лінійку. Моделі TT і R8 припинять випускати в 2023 році й нові покоління не плануються. Про це повідомляє офіційний сайт Audi.

Причиною відмови від моделей називають низький попит. Друге покоління Audi R8 та третя генерація ТТ продаються набагато гірше, ніж їхні попередники.

[ + – ] Audi TT RS Iconic Edition Celebrates отримав обважування та антикрило Фото: Audi

Спорткар Audi TT у 2023 році відсвяткує своє 25-річчя. Святкування ювілею буде затьмарено припиненням виробництва моделі, але буде випущена спеціальна версія Audi TT RS Iconic Edition Celebrates.

Новий Audi TT RS Iconic Edition Celebrates стане одночасно ювілейною і прощальною модифікацією купе. Авто отримає обважування, 20-дюймові диски та заднє антикрило, а в обробці його салону використані шкіра й алькантара.

[ + – ] Audi R8 GT RWD оснащений 612-сильним V10 Фото: Audi

Автомобіль оснащений стандартним 2,5-літровим 400-сильним турбомотором і здатний розігнатися до 100 км/год і розвинути 280 км/год. Усього випустять лише 100 таких купе вартістю 113 050 євро.

Суперкар Audi R8 також отримав фінальний варіант. Купе у виконанні GT RWD отримало 612-сильний V10 об'ємом 5,2 л та запропоновано тільки із заднім приводом. Розгін до 100 км/год займає 3,4 секунди, а максимальна швидкість становить 320 км/год.

[ + – ] Audi R8 знімають з виробництва через низький попит Фото: Audi

Автомобіль полегшили на 20 кг, а також додали карбоновий аеродинамічний пакет і спортивні крісла. Таких Audi R8 випустять лише 333 за ціною 225 000 євро.

Важливо

Культовий Ford Mustang 60-х повернули у виробництво: він став електромобілем (фото)

Уже відомо, що замість Audi R8 в 2025 або 2026 випустять надшвидкісний електричний суперкар. Його потужність може перевищити 1 000 к. с., тобто електромобіль зможе конкурувати із Tesla Roadster.

[ + – ] У салоні Audi R8 встановили спортивні крісла Фото: Audi

Електромобіль може прийти і на зміну Audi TT, проте поки що ця інформація не підтверджена. За попередніми даними, модель замінять більшим і важким купе.

Раніше Фокус повідомляв, що знамениту модель знімає з виробництва і Toyota — вона відмовляється від позашляховика FJ Cruiser.