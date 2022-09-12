Найпотужніший електромобіль Audi стане конкурентом Tesla Roadster

Audi розпочали розробку електричного суперкара на зміну моделі R8. Надпотужний електромобіль створять у співпраці з Porsche.

В Audi готуються зняти з виробництва модель R8. Єдиний суперкар в історії німецької марки припинять випускати наприкінці 2023 року і його нове покоління не заплановано. Втім, на зміну їй готують спортивний електромобіль — про це стало відомо британському виданню Autocar.

Електричний суперкар Audi з'явиться у 2025 чи 2026 році. Купе допоможуть створити фахівці Porsche. За однією версією, його побудують на платформі кросовера Macan другого покоління, за іншою — на архітектурі нових Boxster та Cayman (вони також стануть електричними).

[ + – ] Електромобіль Audi R8 e-tron випустили лімітованою серією Фото: Audi

Поки подробиць про модель небагато. Відомо лише, що електромобіль Audi стане найпотужнішим авто в історії марки. Наразі таким є 646-сильний електрокар Audi e-tron GT.

За попередніми даними, віддача силової установки може перевищити 1000 к. с. Спортивний електрокар Audi зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 3 с, і стане конкурентом Tesla Roadster. Цілком можливо, що дизайн буде витриманий на кшталт концепт-кара Audi PB18 2018 року.

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Слід зазначити, що Audi R8 мала електричну версію e-tron. У 2015 році випустили лише 100 таких купе, dtlm через надто високу ціну в мільйон євро електромобілі не мали попиту.

Примітно, що брат Audi R8, Lamborghini Huracan (суперкари побудовані на одній платформі) збереже бензиновий мотор. 2024 року дебютує нове покоління моделі і воно буде гібридним.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Audi RS6 також отримає гібридну установку. Її потужність перевищить 600 к. с.