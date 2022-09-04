У Європі помітили рідкісний суперкар марки, яка вже не існує, з українськими номерами (фото)

Усього випущено лише 25 суперкарів Spyker C8 Laviolette. Саме на цьому авто їздила героїня Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт 2".

У Нідерландах помітили раритетний Spyker C8 Laviolette 2008 року. В ексклюзивного суперкара — київські номери. Про це пише сайт ТопЖир.

[ + – ] Spyker C8 Laviolette вісім років не міг знайти власника в Україні Фото: Із сайту ТопЖир

Spyker C8 Laviolette — дуже рідкісна модель від невеликої нідерландської компанії, яка припинила існування у 2021 році. Всього випущено лише 25 цих розкішних спортивних авто й одним із них керувала героїня Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт 2".

[ + – ] Суперкар Spyker неодноразово бачили на вулицях Києва Фото: Із сайту ТопЖир

Суперкари Spyker в Україні свого часу продавали офіційно, і в нашій країні купили одразу два ексклюзивні авто. Саме цей Spyker C8 Laviolette спочатку продавали за 250 тис. євро, але довго не міг знайти власника, і в результаті його продали тільки у 2016 році зі суттєвою знижкою.

Очевидно під час війни Spyker C8 вивезли з України, як і багато елітних авто. Тепер нідерландський суперкар, можна сказати, повернувся на історичну батьківщину.

[ + – ] Салон Spyker C8 виконаний в авіаційному стилі Фото: Із сайту ТопЖир

Spyker C8 Laviolette відрізняється витонченим ретро-дизайном з великою кількістю хрому та дверима як у Lamborghini. Салон виконаний в авіаційному стилі: передня панель покрита гофрованим алюмінієм, а перемикачі нагадують тумблер з кабіни літака. Не дивно, адже на початку ХХ століття Spyker випускав і аероплани.

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Автомобіль оснащений 4,2-літровим 400-сильним V8 виробництва Audi. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с та розвинути 300 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що у ДТП розбили один із найдорожчих суперкарів сучасності. Вартість авто складає 17 мільйонів доларів.