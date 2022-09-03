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Авто

Ексклюзивний суперкар Pagani за $17 мільйонів розбили у прикрій ДТП (відео)

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Фото: Motor1.com | Pagani Zonda HP Barchetta потрапив в аварію під час автопробігу в Хорватії

Усього існує лише три 800-сильних суперкара Pagani Zonda HP Barchetta. Це один із найдорожчих нових автомобілів у світі.

У Хорватії в аварію потрапив вкрай рідкісний Pagani Zonda HP Barchetta. Усього існує лише три таких суперкари і це одна з найдорожчих моделей сучасності – вона коштує 17 мільйонів доларів. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Усього існує лише три Pagani Zonda HP Barchetta
Фото: Motor1.com

ДТП сталося у столиці Хорватії Загребі під час автопробігу суперкарів. Судячи з відео, суперкар Pagani Zonda занесло в повороті, навіть незважаючи на те, що дорога була сухою, а швидкість — відносно невеликою.

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Задня частина суперкара серйозно пошкоджена
Фото: Motor1.com

У Pagani Zonda HP Barchetta серйозно пошкоджена задня частина — вирване колесо, немає ліхтарів та частини крила. Також видно, що авто вдарилося переднім крилом. Ремонт карбонового суперкара буде дуже дорогим.

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Кабріолет обладнаний 800-сильним V12 від Mercedes-AMG

Кабріолет HP Barchetta — найпотужніша версія Pagani Zonda. Автомобіль обладнаний 7,3-літровим 800-сильним V12 виробництва Mercedes-AMG та здатний розвинути швидкість понад 350 км/год.

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Певний час Pagani Zonda HP Barchetta навіть був найдорожчим новим авто у світі, але потім поступився цим званням суперкару Bugatti La Voiture Noire і кабріолету Rolls-Royce Boat Tail.

Pagani Zonda HP Barchetta здатний розвинути понад 350 км/год, але ДТП сталося на малій швидкості

До речі, це не найдорожча ДТП року. Раніше у Франції розбили єдиний у своєму роді гоночний Ferrari 250 GT Breadvan 1962 вартістю $30 мільйонів.

Також Фокус розповідав, що у Монако на рівному місці потрапив в аварію рідкісний суперкар Ferrari за $3,5 мільйона.