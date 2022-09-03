Ексклюзивний суперкар Pagani за $17 мільйонів розбили у прикрій ДТП (відео)
Усього існує лише три 800-сильних суперкара Pagani Zonda HP Barchetta. Це один із найдорожчих нових автомобілів у світі.
У Хорватії в аварію потрапив вкрай рідкісний Pagani Zonda HP Barchetta. Усього існує лише три таких суперкари і це одна з найдорожчих моделей сучасності – вона коштує 17 мільйонів доларів. Про це повідомляє сайт Motor1.
ДТП сталося у столиці Хорватії Загребі під час автопробігу суперкарів. Судячи з відео, суперкар Pagani Zonda занесло в повороті, навіть незважаючи на те, що дорога була сухою, а швидкість — відносно невеликою.
У Pagani Zonda HP Barchetta серйозно пошкоджена задня частина — вирване колесо, немає ліхтарів та частини крила. Також видно, що авто вдарилося переднім крилом. Ремонт карбонового суперкара буде дуже дорогим.
Кабріолет HP Barchetta — найпотужніша версія Pagani Zonda. Автомобіль обладнаний 7,3-літровим 800-сильним V12 виробництва Mercedes-AMG та здатний розвинути швидкість понад 350 км/год.Важливо
Певний час Pagani Zonda HP Barchetta навіть був найдорожчим новим авто у світі, але потім поступився цим званням суперкару Bugatti La Voiture Noire і кабріолету Rolls-Royce Boat Tail.
До речі, це не найдорожча ДТП року. Раніше у Франції розбили єдиний у своєму роді гоночний Ferrari 250 GT Breadvan 1962 вартістю $30 мільйонів.
Також Фокус розповідав, що у Монако на рівному місці потрапив в аварію рідкісний суперкар Ferrari за $3,5 мільйона.