Рідкісний суперкар Ferrari за $3,5 мільйони пошкодили в безглуздій ДТП (відео)
Усього випущено лише 710 Ferrari LaFerrari. Гібридний суперкар має потужність майже 1 000 к. с. і розвиває швидкість понад 350 км/год.
Курйозна ДТП сталася днями в Монако. На рівному місці в аварії пошкодили рідкісний лімітований суперкар Ferrari LaFerrari. Відео інциденту опублікували на Youtube та GE Supercars.
У ДТП на LaFerrari потрапив паркувальник одного з казино. Власник передав йому ключі та попросив поставити машину на стоянку. Той запаркував суперкар Ferrari, проте забув поставити його на ручник і заглушити двигун.
Зрештою, Ferrari LaFerrari покотився і врізався в мотоцикли припарковані недалеко. На відео чути лайку власника LaFerrari, який не встиг відійти та спостерігав за ДТП.
На щастя, швидкість авто була невелика, тому він не надто пошкоджений. Проте ремонт Ferrari з карбоновим кузовом буде недешевим — коштуватиме кілька тисяч євро.Важливо
Ferrari LaFerrari — рідкісна лімітована модель: всього з 2013 по 2018 роки випустили лише 499 купе та 210 кабріолетів. Зараз ціна суперкара складає приблизно 3,5 мільйони доларів.
LaFerrari — перший гібридний суперкар Ferrari. Його 6,3-літровий V12 та електромотор сумарно розвивають 963 к. с. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 2,9 с і розвиває понад 350 км/год.
Раніше Фокус розповідав, що в Альпах у ДТП розбили легендарний Ferrari F40 за 2,8 мільйонів доларів.
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