Рідкісний суперкар Ferrari за $3,5 мільйони пошкодили в безглуздій ДТП (відео)

Усього випущено лише 710 Ferrari LaFerrari. Гібридний суперкар має потужність майже 1 000 к. с. і розвиває швидкість понад 350 км/год.

Курйозна ДТП сталася днями в Монако. На рівному місці в аварії пошкодили рідкісний лімітований суперкар Ferrari LaFerrari. Відео інциденту опублікували на Youtube та GE Supercars.

У ДТП на LaFerrari потрапив паркувальник одного з казино. Власник передав йому ключі та попросив поставити машину на стоянку. Той запаркував суперкар Ferrari, проте забув поставити його на ручник і заглушити двигун.

[ + – ] Власник LaFerrari передав ключі від авто паркувальнику Фото: скриншот/youtube

Зрештою, Ferrari LaFerrari покотився і врізався в мотоцикли припарковані недалеко. На відео чути лайку власника LaFerrari, який не встиг відійти та спостерігав за ДТП.

[ + – ] LaFerrari оснащений 963-сильною гібридною установкою Фото: Ferrari

На щастя, швидкість авто була невелика, тому він не надто пошкоджений. Проте ремонт Ferrari з карбоновим кузовом буде недешевим — коштуватиме кілька тисяч євро.

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Ferrari LaFerrari — рідкісна лімітована модель: всього з 2013 по 2018 роки випустили лише 499 купе та 210 кабріолетів. Зараз ціна суперкара складає приблизно 3,5 мільйони доларів.

[ + – ] Автомобіль не сильно пошкоджений, але його ремонт буде недешевим

LaFerrari — перший гібридний суперкар Ferrari. Його 6,3-літровий V12 та електромотор сумарно розвивають 963 к. с. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 2,9 с і розвиває понад 350 км/год.

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