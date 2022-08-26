Редчайший суперкар Ferrari за $3,5 миллиона повредили в нелепом ДТП (видео)

Всего выпущено только 710 Ferrari LaFerrari. Гибридный суперкар мощность почти 1000 л. с. развивает скорость свыше 350 км/ч.

Курьезное ДТП произошло на днях в Монако. На ровном месте в аварию повредили редкий лимитированный суперкар Ferrari LaFerrari. Видео инцидента опубликовали на Youtube и G-E Supercars.

В ДТП на LaFerrari попал парковщик одного из казино. Владелец передал ему ключи и попросил поставить машину на стоянку. Тот запарковал суперкар Ferrari, однако забыл поставить его на ручник и заглушить двигатель.

[ + – ] Владелец LaFerrari передал ключи от авто парковщику Фото: скриншот/youtube

В итоге, Ferrari LaFerrari покатился и врезался в припаркованные недалеко мотоциклы. На видео слышны ругательства владельца LaFerrari, который не успел отойти и наблюдал ДТП.

[ + – ] LaFerrari оснащен 963-сильной гибридной установкой Фото: Ferrari

К счастью, скорость авто была небольшая, поэтому он не слишком поврежден. Тем не менее, ремонт Ferrari с карбоновым кузовом будет недешевым – обойдется в несколько тысяч евро.

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Ferrari LaFerrari – редкая лимитированная модель: всего с 2013 по 2018 годы выпустили только 499 купе и 210 кабриолетов. Сейчас цена суперкара составляет около 3,5 миллионов долларов.

[ + – ] Автомобиль не сильно поврежден, но его ремонт будет недешевым

LaFerrari – первый гибридный суперкар Ferrari. Его 6,3-литровый V12 и электромотор суммарно развивают 963 л. с. Авто разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и развивает свыше 350 км/ч.

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