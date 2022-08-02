В Киеве в масштабном ДТП разбили эксклюзивный спорткар Jaguar за $175 тысяч (видео)

В крупном ДТП на окраине Киева пострадали сразу семь автомобилей. Одним из участников аварии стал заряженный 575-сильный Jaguar F-Type R.

В Киеве на улице Заболотного произошло масштабное ДТП с участием сразу семи автомобилей. После аварии образовался крупный затор в обе стороны. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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[ + – ] В аварии пострадали семь машин Фото: Патрульная полиция

По информации сайта ТопЖыр, причиной аварии, скорее всего, стала мокрая дорога. Водитель одного из автомобилей не справился с управлением на большой скорости и спровоцировал крупную аварию. От удара часть машин вынесло на полосу встречного движения.

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К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал, чего не скажешь о машинах – они получили сильные повреждения и некоторые из них не подлежат восстановлению. Одним из них является редкий кабриолет Jaguar F-Type R стоимостью $175 000.

[ + – ] Авария привела к масштабной пробке в обе стороны

Спорткар Jaguar F-Type R — несомненно самый дорогой участник ДТП. Это топовый заряженный вариант модели с 5,0-литровым компрессорным V8 мощностью 575 л. с. Кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 300 км/ч. Обновленную версию F-Type R выпускают с 2020 года и в Украине зарегистрировано всего несколько таких автомобилей.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве всего за два дня задержали почти сотню нетрезвых водителей и некоторые из них стали участниками ДТП.