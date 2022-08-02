У Києві в масштабній ДТП розбили ексклюзивний спорткар Jaguar за $175 тисяч (відео)

У великій ДТП на околиці Києва постраждали одразу сім автомобілів. Одним із учасників аварії став заряджуваний 575-сильний Jaguar F-Type R.

У Києві на вулиці Заболотного сталася масштабна ДТП за участю одразу семи автомобілів. Після аварії утворився великий затор в обидві сторони. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] В аварії постраждали сім машин Фото: Патрульна поліція

За інформацією сайту "ТопЖир", причиною аварії, скоріше за все, стала мокра дорога. Водій одного з автомобілів не впорався з керуванням на великій швидкості й спровокував велику аварію. Від удару частину машин винесло на смугу зустрічного руху.

Важливо

Новий Ford Explorer 2023 офіційно представлений: що змінилося в кросовері (фото)

На щастя, в аварії ніхто серйозно не постраждав, чого не скажеш про машини — вони зазнали сильних ушкоджень, і деякі з них не підлягають відновленню. Одним із них є рідкісний кабріолет Jaguar F-Type R вартістю $175 000.

[ + – ] Аварія призвела до масштабного затору в обидві сторони

Спорткар Jaguar F-Type R — безперечно найдорожчий учасник ДТП. Це топовий заряджуваний варіант моделі з 5,0-літровим компресорним V8 потужністю 575 к. с. Кабріолет здатний розігнатися до 100 км/год за 3,7 секунди й розвинути 300 км/год. Оновлену версію F-Type R випускають із 2020 року, і в Україні зареєстровано лише декілька таких автомобілів.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві лише за два дні затримали майже сотню нетверезих водіїв, і деякі з них стали учасниками ДТП.