Новий Ford Explorer 2023 офіційно представлений: що змінилося в кросовері (фото)

Ford Explorer оновили зовні та радикально переробили його салон. Кросовер отримав величезний дисплей мультимедіа й тепер може розпізнавати водія в обличчя.

У Китаї презентували Ford Explorer 2023. Найбільший кросовер Ford пройшов плановий фейсліфтинг і надійде в продаж із кінця серпня. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

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[ + – ] Кросовер запропонований із двигунами потужністю до 444 к. с. Фото: Ford

Місце для дебюту оновленої моделі обрали не дарма. Explorer виробляють не лише в США, а й у Китаї на спільному підприємстві Changan-Ford.

Новий Ford Explorer можна впізнати, перш за все, за зміненою передньою частиною: решітка радіатора стала більшою, а фари тепер довгасті. Також замінені бампери, а ззаду привертають увагу нові Г-подібні ліхтарі.

[ + – ] Зззаду оновили ліхтарі кросовера Фото: Ford

Спортивна версія ST-Line має виразніший вигляд завдяки іншому візерунку решітки радіатора та великим повітрозабірникам. Після доопрацювання розміри кросовера дещо змінилися.

[ + – ] Ford Explorer ST-Line дещо відрізняється за дизайном Фото: Ford

Габарити Ford Explorer 2023:

Довжина — 5063 мм

Ширина — 2004 мм

Висота — 1778 мм

Колісна база — 3025 мм

[ + – ] У салоні з'явився величезний 27-дюймовий дисплей Фото: Ford

Салон Ford Explorer виконаний у стилі нового покоління Mondeo. Передня панель повністю замінена, і на ній встановили широкий 27-дюймовий дисплей мультимедіа. Також у кросовера нові перемикачі клімату й комфортабельніші передні сидіння. Список опцій поповнили проєкція на лобове скло та функція розпізнавання обличчя.

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Двигуни Ford Explorer 2023 залишилися незмінними. Модель пропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 2,3 л (276 і 300 к. с.) і 3,0 л (365 і 400 к. с.), а також у 444-сильному гібридному виконанні. Всі версії отримали 10-ступінчасту автоматичну КПП, а привод може бути заднім або повним.

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