Ford підготував недорогий пікап для любителів бездоріжжя (відео)
Ford Maverick Tremor — позашляхова версія бюджетного пікапа. Автомобіль пропонують виключно з 250-сильним турбомотором і покращеним повним приводом.
У лінійці Ford Maverick 2023 з'явилася нова версія Tremor. Недорогий компактний пікап підготували до бездоріжжя. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ford.
Новий Ford Maverick Tremor впізнається за помаранчевими акцентами на кузові та скошеному передньому бампері. Крім того, пікап отримав спеціальні 17-дюймові диски з позашляховою гумою розміром 235/65 R17 та металевий захист днища.
Для покращення прохідності кліренс збільшили на 25 мм (до 243 мм). Доробки збільшили кут в'їзду до 30,7°, а з'їзду — до 22,2°.Важливо
В обробці салону використана шкіра з контрастним помаранчевим простроченням. Також встановлені спортивні сидіння з написами Tremor.
Пікап Ford доступний виключно з 2,0-літровим 250-сильним бензиновим турбомотором EcoBoost і 8-ступінчастою автоматичною КПП. У нього повністю нова система повного приводу з блокуванням заднього диференціала.
Комплектація Ford Maverick Tremor поповнилася набором режимів для різних типів дорожнього покриття і спеціальним позашляховим круїз-контролем. Підвіску пікапа посилили.
Пакет Tremor коштуватиме 2 995 доларів, тобто купити Ford Maverick в екстремальній версії можна за дуже невисокою ціною від $33 495.
Раніше Фокус повідомляв, що через підвищений попит уживані пікапи Ford Maverick зараз дорожчі, ніж нові.
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