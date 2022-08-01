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Ford підготував недорогий пікап для любителів бездоріжжя (відео)

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Фото: Ford | Передній бампер Ford Maverick Tremor скошений для кращої прохідності

Ford Maverick Tremor — позашляхова версія бюджетного пікапа. Автомобіль пропонують виключно з 250-сильним турбомотором і покращеним повним приводом.

У лінійці Ford Maverick 2023 з'явилася нова версія Tremor. Недорогий компактний пікап підготували до бездоріжжя. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ford.

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Кліренс пікапа збільшений до 243 мм
Фото: Ford

Новий Ford Maverick Tremor впізнається за помаранчевими акцентами на кузові та скошеному передньому бампері. Крім того, пікап отримав спеціальні 17-дюймові диски з позашляховою гумою розміром 235/65 R17 та металевий захист днища.

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Стандартними є 17-дюймові позашляхові шини
Фото: Ford

Для покращення прохідності кліренс збільшили на 25 мм (до 243 мм). Доробки збільшили кут в'їзду до 30,7°, а з'їзду — до 22,2°.

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В обробці салону використана шкіра з контрастним помаранчевим простроченням. Також встановлені спортивні сидіння з написами Tremor.

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Оздоблення салону розбавляють помаранчеві шви
Фото: Ford

Пікап Ford доступний виключно з 2,0-літровим 250-сильним бензиновим турбомотором EcoBoost і 8-ступінчастою автоматичною КПП. У нього повністю нова система повного приводу з блокуванням заднього диференціала.

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Пікап отримав покращені передні сидіння
Фото: Ford

Комплектація Ford Maverick Tremor поповнилася набором режимів для різних типів дорожнього покриття і спеціальним позашляховим круїз-контролем. Підвіску пікапа посилили.

Ford Maverick Tremor оснастили новою системою повного приводу, а його підвіску підсилили

Пакет Tremor коштуватиме 2 995 доларів, тобто купити Ford Maverick в екстремальній версії можна за дуже невисокою ціною від $33 495.

Раніше Фокус повідомляв, що через підвищений попит уживані пікапи Ford Maverick зараз дорожчі, ніж нові.

Також ми писали про надпотужний 700-сильний пікап Ford F-150 Raptor R.