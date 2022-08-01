Друге життя легенди: культовий Land Rover Defender повернули у виробництво (фото)
Land Rover знову взялися до випуску класичного Defender першого покоління. Позашляховик доопрацювали та оснастили потужним 400-сильним V8.
Land Rover Defender другого покоління випускають із 2019 року, але і про його знаменитого попередника не забули. Британці випустили лімітовану серію класичних Defender. Про це повідомляє офіційний сайт Land Rover.
Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II (саме так назвали авто) переробляють зі старих позашляховиків, випущених у 2012-2016 роках. Усього зберуть 25 таких авто: по 10 — тридверних та п'ятидверних Defender, а також п'ять пікапів. Вартість такого ексклюзиву — від 273 500 доларів.
Автомобіль можна впізнати за камуфляжним забарвленням і спеціальними 18-дюймовими дисками чорного кольору зі спеціальною гумою. Крім того, у нього бампер із кенгурятником та багажник на даху. Оснащення поповнили додаткова світлодіодна оптика та лебідка.Важливо
В обробці салону використана дорога двоколірна шкіра. Позашляховику замінили важіль КПП, а на центральній панелі з'явився дорогий годинник та дисплей мультимедіа. Крім того, встановлені спортивні передні сидіння Recaro.
Під капотом тепер ховається сучасний 5,0-літровий V8 потужністю 400 к. с. Новий Land Rover Defender отримав 8-ступінчасту автоматичну КПП, а також дороблені підвіску, гальма та кермо.
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