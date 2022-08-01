Друге життя легенди: культовий Land Rover Defender повернули у виробництво (фото)

Land Rover знову взялися до випуску класичного Defender першого покоління. Позашляховик доопрацювали та оснастили потужним 400-сильним V8.

Land Rover Defender другого покоління випускають із 2019 року, але і про його знаменитого попередника не забули. Британці випустили лімітовану серію класичних Defender. Про це повідомляє офіційний сайт Land Rover.

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[ + – ] Позашляховик оснастили 5,0-літровим двигуном на 400 к. с. Фото: Land Rover

Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II (саме так назвали авто) переробляють зі старих позашляховиків, випущених у 2012-2016 роках. Усього зберуть 25 таких авто: по 10 — тридверних та п'ятидверних Defender, а також п'ять пікапів. Вартість такого ексклюзиву — від 273 500 доларів.

[ + – ] На даху встановлений багажник Фото: Land Rover

Автомобіль можна впізнати за камуфляжним забарвленням і спеціальними 18-дюймовими дисками чорного кольору зі спеціальною гумою. Крім того, у нього бампер із кенгурятником та багажник на даху. Оснащення поповнили додаткова світлодіодна оптика та лебідка.

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В обробці салону використана дорога двоколірна шкіра. Позашляховику замінили важіль КПП, а на центральній панелі з'явився дорогий годинник та дисплей мультимедіа. Крім того, встановлені спортивні передні сидіння Recaro.

[ + – ] У салоні з'явилися спортивні крісла Recaro Фото: Land Rover

Під капотом тепер ховається сучасний 5,0-літровий V8 потужністю 400 к. с. Новий Land Rover Defender отримав 8-ступінчасту автоматичну КПП, а також дороблені підвіску, гальма та кермо.

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