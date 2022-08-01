Вторая жизнь легенды: культовый Land Rover Defender вернули в производство (фото)

Land Rover снова взялись за выпуск классического Defender первого поколения. Внедорожник доработали и оснастили мощным 400-сильным V8.

Land Rover Defender второго поколения выпускается с 2019 года, но и о его знаменитом предшественнике не забыли. Британцы выпустили лимитированную серию классических Defender. Об этом сообщает официальный сайт Land Rover.

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[ + – ] Внедорожник оснастили 5,0-литровым мотором на 400 л. с. Фото: Land Rover

Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II (именно так назвали авто) переделывают из старых внедорожников, выпущенных в 2012-2016 годах. Всего соберут 25 таких авто: по 10 – трехдверных и пятидверных Defender, а также пять пикапов. Стоимость такого эксклюзива — от 273 500 долларов.

[ + – ] На крыше установлен багажник Фото: Land Rover

Автомобиль узнается по камуфляжной окраске и особым 18-дюймовым дискам черного цвета со специальной внедорожной резиной. Кроме того, у него бампер с кенгурином и багажник на крыше. Оснащение пополнили дополнительная светодиодная оптика и лебедка.

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В отделке салона использована дорогая двухцветная кожа. Внедорожнику заменили рычаг КПП, а на центральной панели появились доргие часы и дисплей мультимедиа. Кроме того, установлены спортивные передние сиденья Recaro.

[ + – ] В салоне появились спортивные кресла Recaro Фото: Land Rover

Под капотом теперь прячется современный 5,0-литровый V8 мощностью 400 л. с. Новый Land Rover Defender получил 8-ступенчатую автоматическую КПП, а также доработанные подвеску, тормоза и рулевое управление.

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