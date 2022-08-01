Вторая жизнь легенды: культовый Land Rover Defender вернули в производство (фото)
Land Rover снова взялись за выпуск классического Defender первого поколения. Внедорожник доработали и оснастили мощным 400-сильным V8.
Land Rover Defender второго поколения выпускается с 2019 года, но и о его знаменитом предшественнике не забыли. Британцы выпустили лимитированную серию классических Defender. Об этом сообщает официальный сайт Land Rover.
Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II (именно так назвали авто) переделывают из старых внедорожников, выпущенных в 2012-2016 годах. Всего соберут 25 таких авто: по 10 – трехдверных и пятидверных Defender, а также пять пикапов. Стоимость такого эксклюзива — от 273 500 долларов.
Автомобиль узнается по камуфляжной окраске и особым 18-дюймовым дискам черного цвета со специальной внедорожной резиной. Кроме того, у него бампер с кенгурином и багажник на крыше. Оснащение пополнили дополнительная светодиодная оптика и лебедка.Важно
В отделке салона использована дорогая двухцветная кожа. Внедорожнику заменили рычаг КПП, а на центральной панели появились доргие часы и дисплей мультимедиа. Кроме того, установлены спортивные передние сиденья Recaro.
Под капотом теперь прячется современный 5,0-литровый V8 мощностью 400 л. с. Новый Land Rover Defender получил 8-ступенчатую автоматическую КПП, а также доработанные подвеску, тормоза и рулевое управление.
Ранее Фокус сообщал, что Suzuki Jimny получил экстремальную версию для бездорожья. Она стоит от $35 000.