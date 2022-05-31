Восемь мест и свыше 5,3 м длины: представлен самый большой Land Rover в истории (видео)

Land Rover Defender 130 – первая восьмиместная модель в истории марки. У внедорожника просторный салон, большой багажник и расширенная комплектация.

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Линейку Land Rover Defender 2022 пополнил удлиненный семейный вариант 130. Семейный внедорожник уже доступен для заказа в Европе, Америке и Австралии по цене от 68 тыс. долларов. Об этом сообщает официальный сайт Land Rover.

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[ + – ] Поначалу внедорожник оснащают только 3,0-литровыми турбодвигателями Фото: Land Rover

Новый Land Rover Defender 130 с виду практически ничем не отличается от стандартного пятидверного внедорожника, только больше по размерам. Авто удлинили сразу на 340 мм – до 5358 мм. Примечательно, что колесная база осталась неизменной (3022), то есть нарастили только задний свес Defender 130. Это самый крупный Land Rover в истории.

Салон Land Rover Defender 130

Возросшие размеры позволили сделать автомобиль восьмиместным – также впервые в истории марки. На всех трех рядах сидений будет комфортно взрослым пассажирам. Объем багажника вырос до 389 л в обычном состоянии, 1232 л – в пятиместной конфигурации салона и 2291 л – в двухместной.

[ + – ] Land Rover Defender 130 удлинили до 5358 мм Фото: Land Rover [ + – ] В салоне установили увеличенный сенсорный дисплей [ + – ] Внедорожник рассчитан на восемь взрослых [ + – ] Со всеми креслами на месте остается 398-литровый багажник

Land Rover Defender 130 позиционируют, как флагманскую дорогую версию модели, поэтому ее оснащение расширено. Внедорожник получил виртуальную панель приборов и увеличенный 10,25-дюймовый сенсорный дисплей. Все кресла получили подогрев, а среди опций появился четырехзонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха. Также можно выбрать отделку салона дорогой кожей и деревом.

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Характеристики Land Rover Defender 130

Со старта на выбор предложат только 3,0-литровые шестерки с турбонаддувом – бензиновые моторы мощностью 300 и 400 л. с., а также 300-сильный дизель. Позже должны появиться топовый вариант с 5,0-литровым V8 на 525 л. с. и 400-сильный подзаряжаемый гибрид. Все Land Rover Defender 130 получили 8-ступенчатую автоматическую КПП.

[ + – ] Семейный вариант Land Rover Defender сохранил отличные внедорожные способности

Также обязательными являются полный привод с понижающей передачей, внедорожный круиз-контроль и набор режимов езды для разных типов дорожного покрытия. Среди опций есть пневмоподвеска с изменяемым (218-292 мм) клиренсом, позволяющая форсировать броды глубиной до 90 см. То есть, авто сохранило отличные способности на бездорожье.

Ранее Фокус рассказывал про новый Range Rover Sport третьего поколения. Внедорожник получил набор современных технологий и вскоре станет электромобилем.