Вісім місць і понад 5,3 м довжини: представлений найбільший Land Rover в історії (відео)

Land Rover Defender 130 — перша восьмимісна модель історії марки. У позашляховика просторий салон, великий багажник і розширена комплектація.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Лінійку Land Rover Defender 2022 поповнив подовжений сімейний варіант 130. Сімейний позашляховик уже доступний для замовлення в Європі, Америці й Австралії за ціною від 68 тис. доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Land Rover.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Спочатку позашляховик оснащують лише 3,0-літровими турбодвигунами Фото: Land Rover

Новий Land Rover Defender 130 на вигляд практично нічим не відрізняється від стандартного пятидверного позашляховика, тільки більший за розмірами. Авто подовжили відразу на 340 мм — до 5358 мм. Примітно, що колісна база залишилася незмінною (3022), тобто наростили лише задній звис Defender 130. Це найбільший Land Rover в історії.

Салон Land Rover Defender 130

Збільшені розміри дозволили зробити автомобіль восьмимісним — також уперше в історії марки. На всіх трьох лавах сидінь буде комфортно дорослим пасажирам. Об'єм багажника виріс до 389 л у звичайному стані, 1232 л — у п'ятимісній конфігурації салону та 2291 л — у двомісній.

[ + – ] Land Rover Defender 130 подовжили до 5358 мм Фото: Land Rover [ + – ] У салоні встановили збільшений сенсорний дисплей [ + – ] Позашляховик розрахований на вісьмох дорослих [ + – ] З усіма кріслами на місці залишається 398-літровий багажник

Land Rover Defender 130 позиціонують як флагманську дорогу версію моделі, тому її оснащення розширено. Позашляховик отримав віртуальну панель приладів і збільшений 10,25-дюймовий сенсорний дисплей. Усі крісла отримали підігрів, а серед опцій з'явився чотиризонний клімат-контроль із функцією іонізації повітря. Також можна вибрати оздоблення салону дорогою шкірою та деревом.

Важливо

Молодший брат CR-V: розсекречено недорогий компактний кросовер Honda (фото)

Характеристики Land Rover Defender 130

Зі старту на вибір запропонують лише 3,0-літрові шістки з турбонаддувом — бензинові мотори потужністю 300 і 400 к. с., а також 300-сильний дизель. Пізніше повинні з'явитися топовий варіант із 5,0-літровим V8 на 525 к. с. і 400-сильний гібрид, що заряджається. Усі Land Rover Defender 130 отримали 8-ступінчасту автоматичну КПП.

[ + – ] Сімейний варіант Land Rover Defender зберіг чудові позашляхові здібності

Також обов'язковими є повний привід із понижувальною передачею, позашляховий круїз-контроль і набір режимів їзди для різних типів дорожнього покриття. Серед опцій є пневмопідвіска зі змінним (218-292 мм) кліренсом, що дозволяє форсувати броди глибиною до 90 см. Тобто авто зберегло відмінні здібності на бездоріжжі.

Раніше Фокус розповідав про новий Range Rover Sport третього покоління. Позашляховик отримав набір сучасних технологій і незабаром стане електромобілем.