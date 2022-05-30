Молодший брат CR-V: розсекречено недорогий компактний кросовер Honda (фото)

Кросовер Honda ZR-V коштуватиме від 22 тис. доларів. Модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях.

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З'явилися живі фото кросовера Honda ZR-V 2023. Нова модель надійде у продаж у Європі, Японії та Китаї з другої половини цього року за ціною приблизно від $22 тисяч. Деталі авто опублікував китайський сайт Autohome.

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У лінійці японської марки нова Honda ZR-V займе нішу між маленьким кросовером HR-V та найновішим CR-V. Примітно, що її вирішили продавати під назвою HR-V.

[ + – ] Кросовер побудований на платформі моделі Civic Фото: autohome.com.cn

Раніше знімки американської версії вже потрапили в інтернет, тому дизайн моделі не став сюрпризом. У зовнішньому вигляді переважають плавні лінії, а овальна решітка радіатора поєднується з довгастими фарами.

Розміри Honda ZR-V 2023:

Довжина — 4568 мм

Ширина — 1840 мм

Висота — 1621 мм

Колісна база — 2655 мм

[ + – ] У дизайні переважають плавні лінії [ + – ] Салон виконаний у дусі спорідненої Honda Civic [ + – ] Топова версія отримала електропривод передніх сидінь [ + – ] Серед опцій є шкіряний салон та панорамний дах. [ + – ] Виробництво кросовера стартує у другому півріччі

А ось салон Honda ZR-V показали вперше і він виконаний на кшталт спорідненого хетчбека Civic (у двох моделей спільна платформа). У кросовера віртуальний щиток приладів, великий 10,1-дюймовий мультимедіа. Центральна консоль виконана дворамною. Всі ZR-V отримали світлодіодні фари, серед опцій є шкіряний салон, панорамний дах, електропривід передніх сидінь і адаптивний круїз-контроль.

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Кросовер Honda ZR-V спочатку оснастять 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 182 к. с., що дозволяє розвивати 192 км/год. Згодом з'явиться ще й 184-сильний гібрид. Авто запропонують із переднім та повним приводом, а за доплату буде доступна система допомоги на спуску.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda готує електричний кросовер. Його виробляють спільно з концерном General Motors.