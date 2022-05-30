Молодший брат CR-V: розсекречено недорогий компактний кросовер Honda (фото)
Кросовер Honda ZR-V коштуватиме від 22 тис. доларів. Модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях.
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З'явилися живі фото кросовера Honda ZR-V 2023. Нова модель надійде у продаж у Європі, Японії та Китаї з другої половини цього року за ціною приблизно від $22 тисяч. Деталі авто опублікував китайський сайт Autohome.
У лінійці японської марки нова Honda ZR-V займе нішу між маленьким кросовером HR-V та найновішим CR-V. Примітно, що її вирішили продавати під назвою HR-V.
Раніше знімки американської версії вже потрапили в інтернет, тому дизайн моделі не став сюрпризом. У зовнішньому вигляді переважають плавні лінії, а овальна решітка радіатора поєднується з довгастими фарами.
Розміри Honda ZR-V 2023:
- Довжина — 4568 мм
- Ширина — 1840 мм
- Висота — 1621 мм
- Колісна база — 2655 мм
А ось салон Honda ZR-V показали вперше і він виконаний на кшталт спорідненого хетчбека Civic (у двох моделей спільна платформа). У кросовера віртуальний щиток приладів, великий 10,1-дюймовий мультимедіа. Центральна консоль виконана дворамною. Всі ZR-V отримали світлодіодні фари, серед опцій є шкіряний салон, панорамний дах, електропривід передніх сидінь і адаптивний круїз-контроль.Важливо
Кросовер Honda ZR-V спочатку оснастять 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 182 к. с., що дозволяє розвивати 192 км/год. Згодом з'явиться ще й 184-сильний гібрид. Авто запропонують із переднім та повним приводом, а за доплату буде доступна система допомоги на спуску.
Раніше Фокус повідомляв, що Honda готує електричний кросовер. Його виробляють спільно з концерном General Motors.