Шесть колес и подкачка шин: как выглядит самый невероятный пикап Toyota (видео)
Шестиколесная Toyota Hilux создавалась для суровых условий Антарктиды. Постройка одно такого пикапа обходится в 275 000 долларов.
У пикапа Toyota Hilux существует экстремальный шестиколесный вариант. Такой внедорожник стоит 275 тысяч долларов и подготовлен для очень суровых условий эксплуатации. Видео об авто опубликовано на Youtube-канале Barcroft Cars.
Пикап Toyota Hilux AT44 6X6 создавался специально для антарктической экспедиции. Ее участники заказали несколько таких авто у известной исландской компании Artctic Trucks, делающей самые невероятные внедорожники.
По сути, автомобиль на 80% новый – его конструкцию радикально переделали. Пикап не только удлинили до 6 м, но и усилили его раму. Клиренс увеличен до 370 мм и появились огромные 44-дюймовые шины. Кстати, подкачивать их можно из салона – установлен специальный компрессор, как на военной технике.
Также автомобиль получил дуги и лебедку, а для преодоления водных преград установлен шноркель. Также установлена новая грузовая платформа, рассчитанная на 2 тонны поклажи.Важно
Тюнинг Toyota Hilux не затронул силовой агрегат – пикап оснащен стандартным 3,0-литровым турбодизелем на 171 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Естественно, полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
Купить Toyota Hilux AT44 6X6 под заказ теперь могут все желающие. Авто даже могут переделать в дом на колесах.
К слову, это не единственная шестиколесная Toyota, но, как правило, такие авто делают на базе модели Tundra. Есть они и в Украине.
Также Фокус рассказывал про новый пикап Toyota Land Cruiser 300 — он уже поступил в производство.