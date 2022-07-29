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Шесть колес и подкачка шин: как выглядит самый невероятный пикап Toyota (видео)

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Toyota Hilux AT44 6X6, Toyota Hilux 6X6, Toyota Hilux, пикап Toyota Hilux, пикап Тойота, тюнинг Toyota Hilux
Toyota Hilux AT44 6X6 создан исландской компанией Arctic Trucks

Шестиколесная Toyota Hilux создавалась для суровых условий Антарктиды. Постройка одно такого пикапа обходится в 275 000 долларов.

У пикапа Toyota Hilux существует экстремальный шестиколесный вариант. Такой внедорожник стоит 275 тысяч долларов и подготовлен для очень суровых условий эксплуатации. Видео об авто опубликовано на Youtube-канале Barcroft Cars.

Toyota Hilux AT44 6X6, Toyota Hilux 6X6, Toyota Hilux, пикап Toyota Hilux, пикап Тойота, тюнинг Toyota Hilux
Авто создали для экспедиции в Антарктиду

Пикап Toyota Hilux AT44 6X6 создавался специально для антарктической экспедиции. Ее участники заказали несколько таких авто у известной исландской компании Artctic Trucks, делающей самые невероятные внедорожники.

Toyota Hilux AT44 6X6, Toyota Hilux 6X6, Toyota Hilux, пикап Toyota Hilux, пикап Тойота, тюнинг Toyota Hilux
Колеса пикапа можно подкачивать

По сути, автомобиль на 80% новый – его конструкцию радикально переделали. Пикап не только удлинили до 6 м, но и усилили его раму. Клиренс увеличен до 370 мм и появились огромные 44-дюймовые шины. Кстати, подкачивать их можно из салона – установлен специальный компрессор, как на военной технике.

Toyota Hilux AT44 6X6, Toyota Hilux 6X6, Toyota Hilux, пикап Toyota Hilux, пикап Тойота, тюнинг Toyota Hilux
Покупателям предлагают и автодом Toyota Hilux

Также автомобиль получил дуги и лебедку, а для преодоления водных преград установлен шноркель. Также установлена новая грузовая платформа, рассчитанная на 2 тонны поклажи.

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Тюнинг Toyota Hilux не затронул силовой агрегат – пикап оснащен стандартным 3,0-литровым турбодизелем на 171 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Естественно, полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Грузоподъемность пикапа увеличена до 2 тонн

Купить Toyota Hilux AT44 6X6 под заказ теперь могут все желающие. Авто даже могут переделать в дом на колесах.

К слову, это не единственная шестиколесная Toyota, но, как правило, такие авто делают на базе модели Tundra. Есть они и в Украине.

Также Фокус рассказывал про новый пикап Toyota Land Cruiser 300 — он уже поступил в производство.