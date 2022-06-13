Шесть колес и гибридная установка: представлен самый экстремальный пикап Toyota (фото)

Toyota Tundra 2022 стала шестиколесной и лучше подготовлена к бездорожью. Большой пикап сохранил гибридную установку.

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Пикап Toyota Tundra 2022 получил необычную версию. Автомобиль сделали шестиколесным и подготовили к серьезному бездорожью. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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Тюнинг Toyota Tundra выполнила компания Force Motorsport из Флориды, а презентовали пикап на автошоу в Маями. Американцы удлинили автомобиль примерно до 7 м и добавили еще одну пару колес.

[ + – ] Пикапу добавили третью ось Фото: autoevolution.com

Однако на этом доработки не закончились. Пикапу увеличили клиренс, а еще установили 24-дюймовые кованные диски Vossen HF6-5 со специальной внедорожной резиной. Кроме того, обращают на себя внимание стальные подножки. Салон Toyota Tundra не трогали и он не изменился.

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Все шесть колес в Toyota Tundra 6X6 являются ведущими. Силовой агрегат остался стандартным: гибрид Toyota оснащен 3,5-литровым турбированным V6 и электромотором общей мощностью 443 л. с., а также 10-ступенчатой автоматической КПП. К слову, такую же установку получила и новая Toyota Sequoia 2023, ведь она построена на одной платформе с пикапом.

[ + – ] Пикап удлинили примерно до 7 метров Фото: autoevolution.com

Это первая шестиколесная Toyota Tundra третьего поколения, хотя модели предыдущих генераций уже тюнинговали таким образом. Причем, один такой автомобиль даже есть в Украине.

Также Фокус рассказывал про нестандартный тюнинг Nissan Navara. Пикап получил 1000-сильный двигатель от суперкара.