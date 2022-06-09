Цена $313 тыс. и мотор от суперкара: как выглядит самый экстремальный пикап Nissan (видео)

Nissan Navara-R получил 1000-сильный турбомотор и пневмоподвеску. Спортивный пикап не останется в единственном экземпляре — его готовы выпускать малыми сериями.

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В Великобритании показали самый невероятный Nissan Navara. Пикап превратили в настоящий спорткар. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Nissan Navara-R (именно так назвали проект) создали в гоночной команде SB Motorsports для профессионального дрифтера Стива Бьяджони. Пикап – странный выбор для дрифта, но у его британцев получилось создать невероятное авто. Теперь такие машины готовы выпускать мелкими сериями по цене в 313 тыс. долларов.

[ + – ] Пикап серьезно занизили [ + – ] Сзади установлены сразу два спойлера [ + – ] В салоне появились спортивные сиденья [ + – ] Под капот установили двигатель от Nissan GT-R

Пикап Nissan Navara занизили, расширили его крылья и добавили аэродинамический обвес. Сзади появились сразу два спойлера – на бортике кузова и на крыше. Кроме того, установлены 20-дюймовые диски BBS со специальными шинами для дрифта.

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Салон Nissan Navara-R полностью переделали. Руль и цифровая панель приборов позаимствованы у суперкара Nissan GT-R. Также появились мультимедийная система Kenwood и ковшеобразные кресла Sparco.

[ + – ] Мощность двигателя Nissan Navara-R увеличили до 1000 л. с.

На этом тюнинг Nissan Navara не ограничился. Пикап получил еще и двигатель от Nissan GT-R, причем объем V6 увеличили с 3,8 до 4,1 л, а мощность подняли почти вдвое — с 550 до 1000 л. с. В добавок, Nissan Navara-R оснастили пневмоподвеской HLS 4 с регулируемым клиренсом и усиленными тормозами RC4 Alcon Specialist.

Ранее Фокус сообщал, что новый электромобиль Nissan Ariya готовят к пробегу с северного полюса на южный. Кроссовер пройдет серьезный тюнинг.