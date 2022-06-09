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Ціна $313 тис. і двигун від суперкара: який вигляд має найекстремальніший пікап Nissan (відео)

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Nissan Navara-R, Nissan Navara, пікап Nissan Navara, тюнінг Nissan Navara
Фото: carscoops.com | Перший Nissan Navara-R створили для професійного перегонника

Nissan Navara-R отримав 1000-сильний турбомотор та пневмопідвіску. Спортивний пікап не залишиться в єдиному екземплярі — його готові випускати малими серіями.

У Великій Британії показали найнеймовірніший Nissan Navara. Пікап перетворили на справжній спорткар. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

Nissan Navara-R (саме так назвали проєкт) створили в перегоновій команді SB Motorsports для професійного дрифтера Стіва Б'яджоні. Пікап — дивний вибір для дрифту, але в британців вдалося створити неймовірне авто. Тепер такі машини готові випускати дрібними серіями за ціною 313 тис. доларів.

Пікап серйозно занизили
Пікап серйозно занизили
Ззаду встановлено відразу два спойлери
Ззаду встановлено відразу два спойлери
У салоні з'явилися спортивні сидіння
У салоні з'явилися спортивні сидіння
Під капот встановили двигун від Nissan GT-R
Під капот встановили двигун від Nissan GT-R
Пікап серйозно занизили
Ззаду встановлено відразу два спойлери
У салоні з'явилися спортивні сидіння
Під капот встановили двигун від Nissan GT-R

Пікап Nissan Navara занизили, розширили його крила і додали аеродинамічний обвіс. Ззаду з'явилися відразу два спойлери — на борту кузова та на даху. Крім того, встановлені 20-дюймові диски BBS зі спеціальними шинами для дрифту.

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Салон Nissan Navara-R повністю переробили. Кермо та цифрова панель приладів запозичені у суперкара Nissan GT-R. Також з'явилися мультимедійна система Kenwood та ківшеподібні крісла Sparco.

Потужність двигуна Nissan Navara-R збільшила до 1000 л. с.

На цьому тюнінг Nissan Navara не обмежився. Пікап отримав ще й двигун від Nissan GT-R, причому об'єм V6 збільшили з 3,8 до 4,1 л, а потужність підняли майже вдвічі — з 550 до 1000 к. с. На додаток, Nissan Navara-R оснастили пневмопідвіскою HLS 4 з регульованим кліренсом і посиленими гальмами RC4 Alcon Specialist.

Раніше Фокус повідомляв, що новий електромобіль Nissan Ariya готують до пробігу із північного полюса на південний. Кросовер пройде серйозний тюнінг.