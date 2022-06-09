Ціна $313 тис. і двигун від суперкара: який вигляд має найекстремальніший пікап Nissan (відео)

Nissan Navara-R отримав 1000-сильний турбомотор та пневмопідвіску. Спортивний пікап не залишиться в єдиному екземплярі — його готові випускати малими серіями.

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У Великій Британії показали найнеймовірніший Nissan Navara. Пікап перетворили на справжній спорткар. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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Nissan Navara-R (саме так назвали проєкт) створили в перегоновій команді SB Motorsports для професійного дрифтера Стіва Б'яджоні. Пікап — дивний вибір для дрифту, але в британців вдалося створити неймовірне авто. Тепер такі машини готові випускати дрібними серіями за ціною 313 тис. доларів.

[ + – ] Пікап серйозно занизили [ + – ] Ззаду встановлено відразу два спойлери [ + – ] У салоні з'явилися спортивні сидіння [ + – ] Під капот встановили двигун від Nissan GT-R

Пікап Nissan Navara занизили, розширили його крила і додали аеродинамічний обвіс. Ззаду з'явилися відразу два спойлери — на борту кузова та на даху. Крім того, встановлені 20-дюймові диски BBS зі спеціальними шинами для дрифту.

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Салон Nissan Navara-R повністю переробили. Кермо та цифрова панель приладів запозичені у суперкара Nissan GT-R. Також з'явилися мультимедійна система Kenwood та ківшеподібні крісла Sparco.

[ + – ] Потужність двигуна Nissan Navara-R збільшила до 1000 л. с.

На цьому тюнінг Nissan Navara не обмежився. Пікап отримав ще й двигун від Nissan GT-R, причому об'єм V6 збільшили з 3,8 до 4,1 л, а потужність підняли майже вдвічі — з 550 до 1000 к. с. На додаток, Nissan Navara-R оснастили пневмопідвіскою HLS 4 з регульованим кліренсом і посиленими гальмами RC4 Alcon Specialist.

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