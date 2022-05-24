Новий електромобіль Nissan вперше у світі проїде від північного полюса до південного (фото)
Електрокар Nissan Ariya проїде через три континенти та 14 країн. Для складної подорожі кросовер серйозно допрацюють.
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Новий Nissan Ariya готують до дуже складного випробування. Електричний кросовер стане першим у світі автомобілем, який проїде з північного полюса на південний. Про це повідомляє пресслужба компанії Nissan.
Старт автопробігу запланований на березень 2023 року, а його дистанція перевищить 27 000 км. Керуватиме електромобілем відомий британський мандрівник Кріс Ремзі. Це буде не перший подібний досвід для нього: у 2017 році він із дружиною проїхав 16 000 км за 56 днів на Nissan Leaf.
Електромобіль Nissan Ariya проїде через три континенти (Північну та Південну Америку, а також Антарктиду) та 14 країн світу. Складний маршрут прокладено через гори, пустелі та льоди.Важливо
Звичайно, для такого складного марафону авто допрацюють. За тюнінг Nissan Ariya візьметься ісландське ательє Artic Trucks, відоме своєю екстремальною позашляховою технікою.
До автопробігу готують топовий кросовер Nissan Ariya e-4ORCE з постійним повним приводом та двома двигунами загальною потужністю 394 к. с. Судячи з перших зображень авто отримає позашляхові шини, розширювачі арок та захист днища. Передній бампер буде скошений, а кліренс значно збільшать для поліпшення прохідності. Крім того, посилять підвіску Ariya та додадуть багажник на дах.
Раніше стало відомо, що над цією ж моделлю працюють і в тюнінг-ательє Nismo, що належить Nissan. Там планують зробити електрокар спортивнішим.
Також Фокус повідомляв, що Nissan Juke 2022 вже отримав нову версію для важкого бездоріжжя, причому з новітньою гібридною установкою.