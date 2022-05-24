Новий електромобіль Nissan вперше у світі проїде від північного полюса до південного (фото)

Електрокар Nissan Ariya проїде через три континенти та 14 країн. Для складної подорожі кросовер серйозно допрацюють.

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Новий Nissan Ariya готують до дуже складного випробування. Електричний кросовер стане першим у світі автомобілем, який проїде з північного полюса на південний. Про це повідомляє пресслужба компанії Nissan.

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[ + – ] Електромобіль серйозно допрацюють для складної подорожі Фото: Nissan

Старт автопробігу запланований на березень 2023 року, а його дистанція перевищить 27 000 км. Керуватиме електромобілем відомий британський мандрівник Кріс Ремзі. Це буде не перший подібний досвід для нього: у 2017 році він із дружиною проїхав 16 000 км за 56 днів на Nissan Leaf.

[ + – ] Керуватиме електрокаром мандрівник Кріс Ремзі Фото: Nissan

Електромобіль Nissan Ariya проїде через три континенти (Північну та Південну Америку, а також Антарктиду) та 14 країн світу. Складний маршрут прокладено через гори, пустелі та льоди.

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Звичайно, для такого складного марафону авто допрацюють. За тюнінг Nissan Ariya візьметься ісландське ательє Artic Trucks, відоме своєю екстремальною позашляховою технікою.

[ + – ] Nissan Ariya допрацює ісландська компанія Arctic Trucks Фото: Nissan

До автопробігу готують топовий кросовер Nissan Ariya e-4ORCE з постійним повним приводом та двома двигунами загальною потужністю 394 к. с. Судячи з перших зображень авто отримає позашляхові шини, розширювачі арок та захист днища. Передній бампер буде скошений, а кліренс значно збільшать для поліпшення прохідності. Крім того, посилять підвіску Ariya та додадуть багажник на дах.

Раніше стало відомо, що над цією ж моделлю працюють і в тюнінг-ательє Nismo, що належить Nissan. Там планують зробити електрокар спортивнішим.

Також Фокус повідомляв, що Nissan Juke 2022 вже отримав нову версію для важкого бездоріжжя, причому з новітньою гібридною установкою.