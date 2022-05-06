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Nissan наповнить ринок спортивними електромобілями

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Фото: Nissan | Електрокросовер Nissan Ariya першим отримає версію від Nismo

В ательє Nismo починають тюнінг електромобілів Nissan. Першим заряджену версію отримає кросовер Ariya.

Нові електромобілі Nissan отримають спортивні версії активних водіїв. Готувати їх будуть в ательє Nismo, яке прославилося доопрацюванням бензинових Nissan. Про це повідомив керівник європейського підрозділу компанії Гійом Картьє в інтерв'ю британському виданню Top Gear.

"Nismo — це наш актив і ми хочемо вдихнути в нього нове життя. Чи будуть у нас якісь електричні авто від Nismo? Відповідь — так", — підкреслив Гійом Картьє.

Nismo — не перший спортивний підрозділ автомобільного бренду, що займається доведенням електрокарів. Подібні моделі вже створили у BMW Motorsport, Mercedes-AMG і Seat Cupra.

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Гоночний Nissan Leaf RC створили саме в ательє Nismo
Фото: Nissan

Найближчими роками Nissan представить одразу 15 нових електричних моделей і багато хто з них отримає спортивні версії. Розробка спортивної лінійки вимагатиме інвестицій у Nismo. За словами керівника Nissan Europe, інженери Nismo наголошують на доведенні мотора та підвіски.

Як приклад Гійом Картьє навів електрокросовер Nissan Ariya, який може першим отримати заряджену версію. У стандартної моделі й так велика батарея та непогані характеристики, проте є шанс покращити їх і зробити електрокар потужнішим і цікавішим в управлінні.

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Представлений найяскравіший і найпотужніший позашляховик Nissan
Представлений найяскравіший і найпотужніший позашляховик Nissan

Варто зазначити, що Nismo вже має досвід роботи з електрокарами. У 2019 році ательє підготувало гоночну версію Nissan Leaf RC. У процесі доопрацювання потужність електродвигуна зросла зі 150 до 322 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan відновив продаж авто на українському ринку. Автосалони відкрилися у регіонах, де не ведуться активні бойові дії.