В Україні відновлено продаж автомобілів Nissan: які моделі доступні

Автосалони та сервісні центри Nissan відкрилися у відносно безпечних регіонах України. На складі є нові автомобілі.

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Українські автоімпортери та дилери поступово відновлюють продаж нових автомобілів. Зокрема про відновлення роботи дилерської мережі заявило представництво Nissan в Україні. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

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В Україні відновили як продаж авто, так і сервісне обслуговування. Дилерські центри запрацювали в містах, де відносно безпечно та немає активних бойових дій.

[ + – ] Українським власникам Nissan доступне сервісне та гарантійне обслуговування в Європі Фото: Nissan

Наразі продаються авто зі складу. На офіційному сайті вказано понад 140 автомобілів, доступних на складах. Там представлений весь модельний ряд Nissan в Україні:

Nissan Juke — від 548 810 гривень

Nissan Qashqai — від 881 840 гривень

Nissan X-Trail — від 711 270 гривень

Nissan Leaf — від 1 017 880 гривень

Сервісні станції надають усі види ремонтних послуг, у тому числі й гарантії. Для власників Nissan, які виїхали з України, зберігається загальноєвропейська гарантія на автомобілі, і для обслуговування потрібно звернутися до сервісного центру Nissan у країні перебування.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan підтримав санкції проти РФ, припинив виробництво авто там і виділив допомогу Україні.

Також ми писали, що в Україні відновили продажі Skoda.