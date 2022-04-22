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В Україні відновлено продаж автомобілів Nissan: які моделі доступні

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Nissan в Україні, продажа Nissan, Nissan Juke, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Leaf
Фото: Nissan | На продаж виставлено авто зі складів Nissan

Автосалони та сервісні центри Nissan відкрилися у відносно безпечних регіонах України. На складі є нові автомобілі.

Українські автоімпортери та дилери поступово відновлюють продаж нових автомобілів. Зокрема про відновлення роботи дилерської мережі заявило представництво Nissan в Україні. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

В Україні відновили як продаж авто, так і сервісне обслуговування. Дилерські центри запрацювали в містах, де відносно безпечно та немає активних бойових дій.

Nissan в Україні, продажа Nissan, Nissan Juke, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Leaf
Українським власникам Nissan доступне сервісне та гарантійне обслуговування в Європі
Фото: Nissan

Наразі продаються авто зі складу. На офіційному сайті вказано понад 140 автомобілів, доступних на складах. Там представлений весь модельний ряд Nissan в Україні:

  • Nissan Juke — від 548 810 гривень
  • Nissan Qashqai — від 881 840 гривень
  • Nissan X-Trail — від 711 270 гривень
  • Nissan Leaf — від 1 017 880 гривень

Сервісні станції надають усі види ремонтних послуг, у тому числі й гарантії. Для власників Nissan, які виїхали з України, зберігається загальноєвропейська гарантія на автомобілі, і для обслуговування потрібно звернутися до сервісного центру Nissan у країні перебування.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan підтримав санкції проти РФ, припинив виробництво авто там і виділив допомогу Україні.

Також ми писали, що в Україні відновили продажі Skoda.