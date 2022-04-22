В Украине возобновлены продажи автомобилей Nissan: какие модели доступны

Автосалоны и сервисные центры Nissan открылись в относительно безопасных регионах Украины. На складе присутствуют новые автомобили.

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Украинские автоимпортеры и дилеры постепенно возобновляют продажи новых автомобилей. В частности, о восстановлении работы дилерской сети заявило представительство Nissan в Украине. Об этом сообщается на его официальном сайте.

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В Украине восстановили как продажи авто, так и сервисное обслуживание. Дилерские центры заработали в городах, где относительно безопасно и нет активных боевых действий.

[ + – ] Украинским владельцам Nissan доступно сервисное и гарантийное обслуживание в Европе Фото: Nissan

На данный момент продаются авто со склада. На официальном сайте указаны свыше 140 автомобилей, доступных на складах. Там представлен весь модельный ряд Nissan в Украине:

Nissan Juke – от 548 810 гривен

Nissan Qashqai – от 881 840 гривен

Nissan X-Trail – от 711 270 гривен

Nissan Leaf – от 1 017 880 гривен

Сервисные станции предоставляют все виды ремонтных услуг, в том числе – и по гарантии. Для владельцев Nissan, выехавших из Украины, сохраняется общеевропейская гарантия на автомобили и для обслуживания нужно обратиться в сервисный центр Nissan в стране пребывания.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan поддержал санкции против РФ, прекратил производство авто там и выделил помощь Украине.

Также мы писали, что в Украине возобновили продажи Skoda.