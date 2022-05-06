Nissan наводнит рынок спортивными электромобилями

В ателье Nismo приступают к тюнингу электромобилей Nissan. Первым заряженную версию получит кроссовер Ariya.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Новые электромобили Nissan получат спортивные версии для активных водителей. Готовить их будут в ателье Nismo, которое прославилось доработкой бензиновых Nissan. Об этом сообщил руководитель европейского подразделения компании Гийом Картье в интервью британскому изданию Top Gear.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Nismo – это наш актив и мы хотим вдохнуть в него новую жизнь. Будут ли у нас какие-то электрические авто от Nismo? Ответ – да", — подчеркнул Гийом Картье.

Nismo – не первое спортивное подразделение автомобильного бренда, занимающееся доводкой электрокаров. Подобные модели уже создали в BMW Motorsport, Mercedes-AMG и Seat Cupra.

[ + – ] Гоночный Nissan Leaf RC создали именно в ателье Nismo Фото: Nissan

В ближайшие годы Nissan представит сразу 15 новых электрических моделей и многие из них обзаведутся спортивными версиями. Разработка спортивной линейки потребует инвестиций в Nismo. По словам руководителя Nissan Europe, инженеры Nismo сделают упор на доводке мотора и подвески.

В качестве примера Гийом Картье привел электрокроссовер Nissan Ariya, который может первым получить заряженную версию. У стандартной модели и так большая батарея и неплохие характеристики, однако есть шанс улучшить их и сделать электрокар мощнее и интереснее в управлении.

Важно

Представлен самый яркий и самый мощный внедорожник Nissan

Следует отметить, что у Nismo уже есть опыт работы с электрокарами. В 2019 году ателье подготовило гоночную версию Nissan Leaf RC. В ходе доработки мощность электромотора выросла со 150 до 322 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan возобновил продажи авто на украинском рынке. Автосалоны открылись в регионах, где не ведутся активные боевые действия.