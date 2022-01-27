Renault, Nissan и Mitsubishi выпустят 35 новых электрических моделей до 2030 года

В разработку электрокаров вложат 23 млрд. евро. Также альянс инвестирует в создание инновационных батарей с быстрой зарядкой.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi презентовал стратегию развития до 2030 года. Главное ее положение – масштабная электрификация модельного ряда. Об этом сообщает пресс-служба Renault.

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В общей сложности за восемь лет презентуют 35 новых моделей электромобилей. В их разработку планируют вложить 23 млрд. евро.

[ + – ] 35 новых электрических моделей появятся до 2030 года Фото: Renault

На данный момент электромобили Nissan, Renault и Mitsubishi строят на четырех разных платформах:

MF-AEV (Renault City K-ZE/Dacia Spring);

Kei-EV (компактные Nissan и Mitsubishi для японского рынка);

CMF-EV (Nissan Ariya, Renault e-Megane);

LCV-EV (Renault Kangoo, Nissan Town Star).

[ + – ] Одним из новых электрокаров станет Renault 5 Фото: Renault

Вскоре к ним присоединится еще и пятая платформа CMFB-EV. Она предназначена для недорогих электрокаров – таких, как преемник Nissan Micra и новый Renault 5. Себестоимости шасси в CMFB-EV на 33% ниже, чем у электрокара Renault Zoe.

Уделят внимание и батареям электромобиль. Блоки аккумуляторов сделают взаимозаменяемыми для разных моделей. Унификация позволит удешевить батареи на 50% к 2025 году и на 65% — к 2028.

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Кроме того, Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi занимается разработкой инновационных твердотельных батарей. Он более емкие, безопаснее и заряжаются в три раза быстрее обычных литий-ионных батарей.

Ранее стало известно, что Renault с 2028 года перейдет на выпуск электромобилей. Бензиновые модели в Европе будут представлены только под брендом Dacia.

Также Фокус сообщал, что с 2030 года выпуск бензиновых и дизельных моделей прекратит Peugeot.