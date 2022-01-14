Электрификация на 100%: Renault отказывается от бензиновых и дизельных двигателей

Renault в Европе полностью перейдет на выпуск электромобилей. Бензиновые модели после 2030 года останутся в линейке Dacia.

Renault начинает электрификацию всего модельного ряда. С 2030 года все европейские модели марки будут электромобилями. Об этом заявил СЕО компании Лука де Мео журналистам Automotive News.

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Производство авто с двигателями внутреннего сгорания для европейского рынка будут постепенно сворачивать и в 2030 году полностью прекратят. Бренд Renault в Европе станет на 100% электрическим. К слову, еще полгода назад компания планировала электрифицировать 90% модельного ряда на европейском рынке к 2030 году, но теперь в стратегию внесли изменения.

[ + – ] Renault Megane E-Tech - первенец в новом семействе электромобилей Фото: Renault

Renault уже готовит новой семейство электрокаров. Его первенцем является новый Renault Megane E-Tech, который уже поступает в продажу. За ним последует 4,7-метровый электрический кроссовер. Также в в формате электрокаров планируют возродить бюджетные модели Renault 4 и Renault 5.

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Вместе с тем, на других рынках (особенно в развивающихся странах) бензиновые и дизельные модели Renault будут продавать и после 2030 года. В Европе же Renault Group планирует продавать авто с двигателями внутреннего сгорания под брендом Dacia.

Ранее Фокус сообщал, что такое же решение о полном отказе от бензиновых и дизельных двигателей к 2030 году приняли и в Peugeot.