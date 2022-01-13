Первые фото самого доступного кроссовера Renault: он стоит всего $5500

Renault Kwid – недорогая бюджетная модель. Кроссовер пройдет плановое обновление.

В интернет попали фото Renault Kwid 2022. Бюджетный кроссовер пройдет фейслифтинг и будет представлен 20 января. Об этом сообщает Instagram-канал autoinbrasil.

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[ + – ] Мощность 1,0-литрового двигателя увеличили до 82 л. с.

Именно в Бразилии представят новый Renault Kwid. Узнать обновленный кроссовер можно по двухэтажной оптике, увеличенным решетке радиатора и воздухозаборником в бампере. В фонарях появились светодиодные секции.

В салоне изменен щиток приборов – спидометр теперь цифровой. Также на фото обращает на себя внимание новый 8,0-дюймовый сенсорный дисплей – это прерогатива более дорогих версий модели.

[ + – ] Показания спидометра теперь выведены на дисплей

Базовая комплектация Renault Kwid включает 2 подушки безопасности и ABS, а вот камера заднего вида и даже кондиционер– опции.

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Новый Renault Kwid дебютирует с доработанным 1,0-литровым бензиновым двигателем с увеличенной с 68 до 82 л. с. мощностью. На выбор предложат 5-ступенчатые механическую и роботизированную КПП. В некоторых странах останется в предложении и 0,8-литровый 54-сильный мотор.

[ + – ] В фонарях появились диодные секции

Напомним, что кроссовер Renault Kwid – одна из самых доступных моделей в линейке французской марки. В Бразилии его цена стартует всего с 29 990 реалов ($5500). В Европе же продается электрическая версия модели – она представлена под названием Dacia Spring.

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