Перші фото найдоступнішого кросовера Renault: він коштує лише $5 500
Renault Kwid — недорога бюджетна модель. Кросовер пройде планове оновлення.
В інтернет потрапили фото Renault Kwid 2022. Бюджетний кросовер пройде фейсліфтинг і буде представлений 20 січня. Про це повідомляє Instagram-канал autoinbrasil.
Саме в Бразилії представлять новий Renault Kwid. Впізнати оновлений кросовер можна за двоповерховою оптикою, збільшеною решіткою радіатора та повітрозабірником у бампері. У ліхтарях з'явилися світлодіодні секції.
У салоні змінено щиток приладів — спідометр тепер цифровий. Також на фото привертає увагу новий 8,0-дюймовий сенсорний дисплей — це прерогатива дорожчих версій моделі.
Базова комплектація Renault Kwid враховує 2 подушки безпеки й ABS, а ось камера заднього виду навіть кондиціонер — опції.Важливо
Новий Renault Kwid дебютує з доопрацьованим 1,0-літровим бензиновим двигуном зі збільшеною із 68 до 82 к. с. потужністю. На вибір запропонують 5-ступінчасту механічну та роботизовану КПП. У деяких країнах залишиться у пропозиції і 0,8-літровий 54-сильний мотор.
Нагадаємо, що кросовер Renault Kwid — одна з найдоступніших моделей у лінійці французької марки. У Бразилії його ціна стартує лише з 29 990 реалів ($5 500). У Європі продається електрична версія моделі — вона представлена під назвою Dacia Spring.
Раніше Фокус розповідав про новий кросовер від Citroen. У нього нестандартний дизайн.