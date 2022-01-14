Електрифікація на 100%: Renault відмовляється від бензинових і дизельних двигунів

Renault у Європі повністю перейде на випуск електромобілів. Бензинові моделі після 2030 залишаться в лінійці Dacia.

Renault починає електрифікацію всього модельного ряду. З 2030 року всі європейські моделі марки будуть електромобілями. Про це заявив СЕО компанії Лука де Мео журналістам Automotive News.

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Виробництво авто з двигунами внутрішнього згоряння для європейського ринку поступово згортатимуть й у 2030 році повністю припинять. Бренд Renault в Європі стане на 100% електричним. До речі, ще півроку тому компанія планувала електрифікувати 90% модельного ряду на європейському ринку до 2030 року, але тепер у стратегію внесли зміни.

[ + – ] Renault Megane E-Tech — первісток у новому сімействі електромобілів Фото: Renault

Renault вже готує нову родину електрокарів. Його первістком є новий Renault Megane E-Tech, який вже надходить у продаж. За ним піде 4,7-метровий електричний кросовер. Також у форматі електрокарів планують відродити бюджетні моделі Renault 4 та Renault 5.

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Разом із тим, на інших ринках (особливо в країнах, що розвиваються) бензинові та дизельні моделі Renault продаватимуть і після 2030 року. У Європі Renault Group планує продавати авто з двигунами внутрішнього згоряння під брендом Dacia.

Раніше Фокус повідомляв, що таке ж рішення про повну відмову від бензинових і дизельних двигунів до 2030 року ухвалили й у Peugeot.