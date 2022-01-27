Renault, Nissan і Mitsubishi випустять 35 нових електричних моделей до 2030 року

У розробку електрокарів вкладуть 23 мільярди євро. Також альянс інвестує в створення інноваційних батарей зі швидкою зарядкою.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi презентував стратегію розвитку до 2030 року. Головне її положення – масштабна електрифікація модельного ряду. Про це повідомляє пресслужба Renault.

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Загалом за вісім років презентують 35 нових моделей електромобілів. У їхню розробку планують вкласти 23 млрд євро.

[ + – ] 35 нових електричних моделей з'являться до 2030 року Фото: Renault

Наразі електромобілі Nissan, Renault і Mitsubishi будують на чотирьох різних платформах:

MF-AEV (Renault City K-ZE/Dacia Spring);

Kei-EV (компактні Nissan і Mitsubishi для японського ринку);

CMF-EV (Nissan Ariya, Renault e-Megane);

LCV-EV (Renault Kangoo, Nissan Town Star).

[ + – ] Одним із нових електрокарів стане Renault 5 Фото: Renault

Незабаром до них приєднається ще й 5-а платформа CMFB-EV. Вона призначена для недорогих електрокарів — таких, як наступник Nissan Micra та новий Renault 5. Собівартості шасі в CMFB-EV на 33% нижче, ніж електрокара Renault Zoe.

Приділять увагу й батареям електромобілів. Блоки акумуляторів зроблять взаємозамінними для різних моделей. Уніфікація дозволить здешевити батареї на 50% до 2025 року та на 65% — до 2028 року.

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Крім того, Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi займається розробкою інноваційних твердотільних батарей. Він ємніший, безпечніший і заряджається втричі швидше за звичайні літій-іонні батареї.

Раніше стало відомо, що Renault із 2028 року перейде на випуск електромобілів. Бензинові моделі в Європі будуть представлені лише під брендом Dacia.

Також Фокус повідомляв, що з 2030 року випуск бензинових і дизельних моделей припинить Peugeot.