Молодший брат Hilux: Toyota готує компактний і недорогий пікап на базі RAV4

Успіх Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz не дає спокою Toyota. Японський автогігант вирішив створити компактний пікап, який кине їм виклик.

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Toyota планує розширити свою лінійку пікапів новою моделлю. Інформацію підтвердили керівники північноамериканського підрозділу концерну Боб Картер і Купер Еріксен в інтерв'ю журналу Motor Trend.

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До такого рішення керівництво Toyota підштовхнуло несподіваний успіх компактних пікапів Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz, створених на базі кросоверів — вони розлітаються як гарячі пиріжки. Сумарно протягом року продали понад 50 тис. цих автомобілів.

[ + – ] Платформу для нової моделі запозичили в кросовера Toyota RAV4 Фото: Toyota

З'ясувалося, що навіть у США, де дуже люблять пікапи, не всім потрібні величезні рамні моделі. Міським жителям більше до душі авто менше й економічніше.

Власне, спочатку пікапи Toyota Hilux і Tacoma були саме такими — їхня довжина не досягала і 5 метрів. Проте з кінця 90-х їх розміри почали зростати і з кожним новим поколінням пікапи ставали дедалі дорожчими.

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У підсумку, зараз у лінійці Toyota компактного недорогого пікапа вже немає. Toyota Hilux та Tacoma досягають 5,3-5,7 м завдовжки і коштують від 27-30 тис. доларів. Для порівняння: ціна Ford Maverick стартує із $20 тисяч.

Подробиць нової моделі поки що немає, адже до її появи ще кілька років. Відомо лише, що компактний пікап Toyota збудують на платформі TNGA, яку також використовують кросовери Toyota RAV4 та Highlander. Напевно, у лінійці будуть не тільки бензинові, а й гібридні версії.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota представила найексклюзивнішу версію Corolla з карбоновим дахом і 300-сильним турбомотором. Таких авто буде лише 200.