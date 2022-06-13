Шість коліс та гібридна установка: представлений найекстремальніший пікап Toyota (фото)

Toyota Tundra 2022 стала шестиколісною і краще підготовлена до бездоріжжя. Великий пікап зберіг гібридну установку.

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Пікап Toyota Tundra 2022 отримав незвичайну версію. Автомобіль зробили шестиколісним та підготували до серйозного бездоріжжя. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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Тюнінг Toyota Tundra виконала компанія Force Motorsport із Флориди, а презентували пікап на автошоу у Маямі. Американці подовжили автомобіль приблизно до 7 м та додали ще одну пару коліс.

[ + – ] Пікапу додали третю вісь Фото: autoevolution.com

Проте на цьому доопрацювання не закінчилося. Пікапу збільшили кліренс, а також встановили 24-дюймові ковані диски Vossen HF6-5 зі спеціальною позашляховою гумою. Крім того, привертають увагу сталеві підніжки. Салон Toyota Tundra не чіпали, і він не змінився.

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Всі шість коліс у Toyota Tundra 6X6 є провідними. Силовий агрегат залишився стандартним: гібрид Toyota оснащений 3,5-літровим турбованим V6 та електромотором загальною потужністю 443 к. с., а також 10-ступінчастою автоматичною КПП. До речі, таку саму установку отримала нова Toyota Sequoia 2023, адже вона побудована на одній платформі з пікапом.

[ + – ] Пікап подовжили приблизно до 7 метрів Фото: autoevolution.com

Це перша шестиколісна Toyota Tundra третього покоління, хоча моделі попередніх генерацій вже тюнінгували в такий спосіб. Причому один такий автомобіль навіть є в Україні.

Також Фокус розповідав про нестандартний тюнінг Nissan Navara. Пікап одержав 1000-сильний двигун від суперкара.