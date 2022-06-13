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Шість коліс та гібридна установка: представлений найекстремальніший пікап Toyota (фото)

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Нова Toyota Tundra, Toyota Tundra 2022, Toyota Tundra, пікап Toyota Tundra, Toyota Tundra 6X6
Фото: autoevolution.com | Нова Toyota Tundra доопрацьована в тюнінг-ательє Force Motorsport

Toyota Tundra 2022 стала шестиколісною і краще підготовлена до бездоріжжя. Великий пікап зберіг гібридну установку.

Пікап Toyota Tundra 2022 отримав незвичайну версію. Автомобіль зробили шестиколісним та підготували до серйозного бездоріжжя. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Тюнінг Toyota Tundra виконала компанія Force Motorsport із Флориди, а презентували пікап на автошоу у Маямі. Американці подовжили автомобіль приблизно до 7 м та додали ще одну пару коліс.

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Пікапу додали третю вісь
Фото: autoevolution.com

Проте на цьому доопрацювання не закінчилося. Пікапу збільшили кліренс, а також встановили 24-дюймові ковані диски Vossen HF6-5 зі спеціальною позашляховою гумою. Крім того, привертають увагу сталеві підніжки. Салон Toyota Tundra не чіпали, і він не змінився.

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Всі шість коліс у Toyota Tundra 6X6 є провідними. Силовий агрегат залишився стандартним: гібрид Toyota оснащений 3,5-літровим турбованим V6 та електромотором загальною потужністю 443 к. с., а також 10-ступінчастою автоматичною КПП. До речі, таку саму установку отримала нова Toyota Sequoia 2023, адже вона побудована на одній платформі з пікапом.

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Пікап подовжили приблизно до 7 метрів
Фото: autoevolution.com

Це перша шестиколісна Toyota Tundra третього покоління, хоча моделі попередніх генерацій вже тюнінгували в такий спосіб. Причому один такий автомобіль навіть є в Україні.

Також Фокус розповідав про нестандартний тюнінг Nissan Navara. Пікап одержав 1000-сильний двигун від суперкара.