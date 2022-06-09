Розсекречено інтер'єр пікапа Tesla Cybertruck: без сюрпризів не обійшлося (фото)

Салон серійного Tesla Cybertruck вперше показали публіці та він здивував компонуванням. Ілон Маск вирішив змінити свої принципи й повернув в автомобіль панель приладів.

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Опубліковано перші живі фотографії салону Tesla Cybertruck. Інтер'єр авто вдалося зняти під час презентації системи зберігання енергії Elkhorn Battery в Каліфорнії. Фото пікапа опублікували на сторінці каналу KSBW 8 у Twitter.

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[ + – ] Пікап отримав цифрову панель приладів та кермо-штурвал

На презентацію привезли фінальний прототип електромобіля, який раніше демонстрував Ілон Маск. Однак тепер усім охочим дозволили зазирнути всередину авто та багатьох здивувало побачене.

Річ у тому, що в салоні Tesla Cybertruck з'явився панель приладів. Як відомо, у прототипі її не було та й на серійних Tesla Model 3 та Model Y її немає. Ілон Маск не раз заявляв, що не любить панелі приладів, проте, мабуть, вирішив все ж таки піти назустріч покупцям, які неодноразово просили повернути прилади в Tesla.

[ + – ] Центральне переднє сидіння складається і перетворюється на столик

Крім того, в інтер'єрі Tesla Cybertruck привертають увагу кермо-штурвал і великий сенсорний дисплей. На передньому ряду встановлено три сидіння, причому центральне крісло складається і перетворюється на столик.

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Нагадаємо, що новий Tesla Cybertruck має надійти у виробництво з 2023 року. Пікап коштує від 39 990 до 69 990 доларів і вже доступний для замовлення. Топова версія отримає чотири двигуни й зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 с і проїжджати 800 км без підзарядки. Серед особливостей електрокара — броньований кузов, пневмопідвіска та керовані задні колеса.

Раніше Фокус розповідав, що для Tesla Cybertruck створили оригінальний аксесуар — житловий блок на кузов, який перетворює пікап на будинок на колесах.