У Європі заборонять продаж усіх бензинових та дизельних авто

Європарламент проголосував за повну відмову від бензинових та дизельних авто в ЄС з 2035 року. Депутати не зробили виняток навіть для гібридів.

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З 2035 року в Європейському союзі припинять продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Відповідні зміни до правил контролю шкідливих викидів ухвалив Європарламент. Рішення підтримали 339 депутатів, проти виступили 249, а утрималися 24 європарламентарії. Про це повідомляє Європейська Правда.

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Підготовлений Францією документ передбачає зниження до нуля викидів CO2 та NOx у нових легкових та легких комерційних транспортних засобів до 2035 року. Насправді це означає, що з продажу зникнуть абсолютно всі бензинові та дизельні автомобілі (зокрема, гібридні). Залишаться лише електромобілі — з батареями або водневими паливними осередками.

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Водночас експлуатацію вже куплених авто з двигунами внутрішнього згоряння у 2035 році не заборонять. Тобто деякий час вони ще їздитимуть дорогами. Також обмеження не поширюються на вантажівки та іншу важку техніку.

Також встановлено проміжну ціль — до 2030 року шкідливі викиди нових легкових авто на ринку мають знизитися на 55%, а для легких комерційних — на 50%. Частина депутатів Європарламенту пропонувала пом'якшити документ та дозволити продаж гібридів після 2035 року, проте їх пропозиції не були підтримані.

Тепер нові правила слід узгодити з усіма країнами-членами ЄС. Після цього закон остаточно затвердять і він набуде чинності. Його вже підтримали деякі автовиробники — за відмову від двигунів внутрішнього згоряння висловилися Ford та Volvo.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європі різко подорожчали старі автомобілі — їх почали купувати замість нових машин.