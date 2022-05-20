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У Європі різко подорожчали авто: ТОП-10 популярних моделей

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Фото: auto.ria.com | Європейці все частіше звертають погляди на вторинний ринок авто

Найбільшою популярністю користуються автомобілі до 5 років. Також активно купують преміальні моделі.

У Європі стрімко зростає попит на старі автомобілі. За перший квартал 2022 року продажі авто вищої цінової категорії зросли вдвічі. Про це свідчить статистика AAA Auto.

У першому кварталі стали продавати більше вживаних автомобілів майже всіх брендів. Причому особливо зросла популярність дорогих преміальних моделей.

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Найпопулярніша уживана модель віком до 5 років – Skoda Kodiaq
Фото: Skoda

"У всіх країнах, де ми працюємо, зростає інтерес автомобілями преміумсегменту. На це є кілька причин. У зв'язку з пандемією, покупці почали більше інвестувати в автомобілі, щоб забезпечити собі комфорт та безпеку, які не може забезпечити громадський транспорт. Друга причина — це двигуни. Машини нижчого та середнього класів частіше виробляють з двигунами меншого об'єму, тоді як дорогі авто комплектують потужнішими агрегатами", — пояснила представниця AAA Auto Кароліна Тополова.

Також свою роль зіграв дефіцит автомобільних мікрочипів, що спричинило скорочення виробництва машин. Через брак нових авто багато покупців звернули погляди на відносно свіжу "вторинку" — моделі віком до 5 років.

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Названі й найпопулярніші в цій категорії. У ТОП-10 — одразу шість позашляхових моделей. Цікава деталь: до переліку лідерів потрапили пікапи Ford Ranger та Mitsubishi L200, а такі автомобілі часто купують для ЗСУ та тероборони.

Найпопулярніші б/у авто в Європі віком до 5 років:

  1. Skoda Kodiaq
  2. Skoda Superb
  3. Ford Transit/Tourneo Custom
  4. Mercedes-Benz CLA
  5. Toyota RAV4
  6. Volkswagen Arteon
  7. Ford Ranger
  8. Mercedes-Benz GLE
  9. Mercedes-Benz GLC
  10. Mitsubishi L200

Раніше Фокус розповідав про найненадійніші європейські автомобілі. Рейтинг склав знаменитий німецький автоклуб ADAC.