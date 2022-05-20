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В Европе резко подорожали б/у авто: ТОП-10 популярных моделей

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Фото: auto.ria.com | Европейцы все чаще обращают взоры на вторичный рынок авто

Наибольшей популярностью пользуются автомобили в возрасте до 5 лет. Также активно покупают премиальные модели.

В Европе стремительно растет спрос на подержанные автомобили. За первый квартал 2022 года продажи б/у авто высшей ценовой категории выросли вдвое. Об этом свидетельствует статистика компании AAA Auto.

В первом квартале стали продавать больше б/у авто практически всех брендов. Причем, особенно выросла популярность дорогих премиальных моделей.

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Самая популярная подержанная модель возрастом до 5 лет – Skoda Kodiaq
Фото: Skoda

"Во всех странах, где мы работаем, растет интерес автомобилями премиумсегмента. На это есть несколько причин. В связи с пандемией, покупатели начали больше инвестировать в автомобили, чтобы обеспечить себе комфорт и безопасность, которые не может обеспечить общественный транспорт. Вторая причина – это двигатели. Машины низшего и среднего классов чаще производят с двигателями меньшего объема, тогда как дорогие авто комплектуются более мощными агрегатами", – объяснила представитель AAA Auto Каролина Тополова.

Также свою роль сыграл дефицит автомобильных микрочипов, ставший причиной сокращения производства машин. Из-за нехватки новых авто многие покупатели обратили взоры на относительно свежую "вторичку" – модели возрастом до 5 лет.

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Названы и наиболее продаваемые авто в этой категории. В ТОП-10 – сразу шесть внедорожных моделей. Интересная деталь: в перечень лидеров попали пикапы Ford Ranger и Mitsubishi L200, а такие автомобили часто покупают для ВСУ и теробороны.

Самые популярные б/у авто в Европе возрастом до 5 лет:

  1. Skoda Kodiaq
  2. Skoda Superb
  3. Ford Transit/Tourneo Custom
  4. Mercedes-Benz CLA
  5. Toyota RAV4
  6. Volkswagen Arteon
  7. Ford Ranger
  8. Mercedes-Benz GLE
  9. Mercedes-Benz GLC
  10. Mitsubishi L200

Ранее Фокус рассказывал о самых ненадежных европейских автомобилях. Рейтинг составил знаменитый немецкий автоклуб ADAC.